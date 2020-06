ALARM JE KONAČNO UGAŠEN, NIKAD NEČEM TAKVOM NISMO SVJEDOČILI U HRVATSKOM VATERPOLU: ‘Stavili smo stvari na svoje mjesto’

‘Bilo je vrlo bitno vratiti stvari na svoje mjesto protiv Crne Gore’

Uhvatili smo ga u ponedjeljak ujutro na kavi u Šibeniku. Bio je sretan i zadovoljan nakon perfektnih četiri dana (od 10 do 14 lipnja) priprema Barakuda u Dubrovniku, koje je zaključeno s uvjerljivim subotnjim trijumfom nad Crnom Gorom 14:5.

Gruž je svjedočio hrvatskoj raspodiji protiv Crnogoraca

Ovo perfektno nije samo novinarska fluskula, nego stvarno stanje stvari. Ne samo zbog rezultata, nego zbog svega što se reprezentaciji i izborniku Ivici Tucku dogodilo u posljednjih 6 mjeseci, zbog strahova koje su nas mučili, alarma koji je bio upaljen.

ALARM U HR VATERPOLU: Dogodile su se neke stvari u Budimpešti koje zabrinjavaju pred pakao u Rotterdamu; ‘Moramo napraviti sve za OI’

Sjetimo se samo početka godine i Europskog prvenstva u Budimpešti. Tada je Crna Gora u utakmici za treće mjesto režirala preokret i ostavila hrvatske vaterpoliste bez medalje na turniru, a ostali su na kraju i bez plasmana na Olimpijske igre u Tokio. Bio je to čak peti poraz naših vaterpolista u šest susreta za broncu na europskim prvenstvima, koji su tako ostali na četiri medalje osvojene na EP-ima. Barakude su osvojile zlato (2010.), dva srebra (2003., 1999.) i broncu (2018.)…

Ostalo je nakon toga Eura dosta upitnika na koje nismo dobili odgovore, jer je uslijedila pandemija koronavirusa koja je paralizirala i vaterpolo.

HRVATSKI VATERPOLO U DOBA KORONE I NAKON NJE: Grogirani ratnik koji se bori, ali i vapi za pomoći; ‘U teškoj smo situaciji, ali idemo dalje’

Imali smo na tom mađarskom EP-u stvarno dosta tih crnih rupa, padali smo i u drugim utakmicama, ne samo protiv Crne Gore. Evidentno je i činjenica da su Barakude sve te utakmice, znači dva put protiv Crne Gore, protiv Grčke u četvrtfinalu i Španjolske u polufinalu prvenstva, pale u zadnjem periodu, da su naši vaterpolisti imali pad u posljednjoj četvrtini. Hrvatska je protiv Grka imala vodstvo od 5-6 razlike, pa je pala na dva-tri. Sa Španjolcima smo čitavu utakmicu igrali na gol. Možda da se taj dvoboj u polufinalu uspio prelomiti u našu korist, danas bi pričali drugu priču i alarma i upitnika ne bi bilo…

Upitnici u zraku nakon viđenog u Budimpešti

Nekako smo nakon viđenog u Budimpešti, stoga, strahovali kako će to izgledati na jakom kvalifikacijskom turniru za OI, koji se trebao održati u Rotterdamu od 22. do 29. ožujka, no odgođen je za sljedeću godinu.

Hrvatska je, podsjetimo, svrstana u skupinu B zajedno s momčadima Nizozemske, Rusije, Njemačke, Argentine i drugim predstavnikom Azije, dok su u A skupini Gruzija, Kanada, Brazil, Crna Gora, Grčka i prvi predstavnik Azije.

ODIGRANA PRVA UTAKMICA U HRVATSKOJ S GLEDATELJIMA: Barakude na krilima Luke Bukića razorile Crnu Goru

Samo tri prvoplasirane reprezentacije plasirat će se na olimpijski turnir. Stoga, nakon svega navedenog, viđeno u Dubrovniku jako veseli. Rijetko se kada, u tako malo vremena od tih 4 dana, “natiskalo” toliko dobrog…

“Istina je da je rezultat protiv Crne Gore izvan granica nekog očekivanja, ako se uzmu u obzir uvjeti i situaciji u kojoj smo bili, ali ono što sam već kazao, ovo nije bio primarno za nas, govorim o konačnom rezultatu. Nama je bilo bitno pobijediti iz dva razloga. Prvi je taj što smo igrali kod kuće i što svaku utakmicu u svom bazenu želiš slaviti, a drugi je bio prvobitan za nas, i to sam osobno kazao igračima na sastanku, mi jednostavno moramo staviti stvari na svije mjesto. Točno ovim riječima, uz dužno poštovanje prema svima gore i onom našem nesretnom porazu protiv Crne Gore u Budimpešti, nespretnog, nesretnog, kako god hoćete, ali za nas ipak neočekivanog poraza. Tako da je bilo vrlo bitno vratiti stvari na svoje mjesto, pokazati da smo mi kvalitetnija reprezentacija od Crne Gore. Naravno da u sportu nikad ne možeš reći da ćeš pobijediti. Ali eto, to je nama bio prvi poraz od Crne Gore od 2012. godine, kad sam ja izbornik, kad smo zadnji put od njih izgubili. Sve kasnije dvoboje koje smo s njima igrali, i na SP-u među osam najboljih, i na OI u polufinalu, i kroz utakmice Svjetske lige mi smo ih pobjeđivali, kao i na EP-u u Barcelonu u četvrtfinalu. No, u Budimpešti se dogodio taj poraz, tako da je bilo vrlo bitno za vratiti se. Ostao sam ugodno iznenađen izvedbom koju smo pokazali u Dubrovniku”, kazao nam je Ivica Tucak i nastavio u jednom dahu:

“U nedjelju smo imali planirani trening, ali u dogovoru sa svojim kondicijskim trenerom oslobodili smo igrače istog, nakon osam vezanih treninga u četiri dana, imali su tako slobodno jutro. Po završetku utakmice u subotu, išli su na jednu zajedničku večeru i to je nekad važnije, da budu zajedno nego trening, suhoparan koji je doduše bitan, ali bitnije u ovom trenutku je da oni budu zajedno, da malo razgovaraju između sebe i o utakmici”.

Nakon puna tri mjeseca konačno reprezentacija na okupu

Velika je stvar i to što je izbornik nakon puna tri mjeseca konačno uspio okupiti reprezentativce, za ovu priliku njih 18. Onda je tijekom istih tih priprema razgovarao s trojicom “senatora”, iznimno važnih igrača Jokovićem, Garcijom i Bušljom, te od njih dobio uvjeravanja da žele biti u reprezentaciji sve do Tokija 2021. To je jako dobro.

Nadalje, drago nam je bilo na pripremama u krugu reprezentacije vidjeti i jednog Buljubašića kojeg nije bilo od 2019. (pripreme za SP u Gwangju, otputovao je u Seoul čekajući razvoj situacije s Macanom koji je tada imao lom ruke), a jednako drago, ako ne i draže, što su u Dubrovniku bili i mladići na koje se računa u sutrašnjici poput Bašića, Lozine i Burića, kojeg je Ivica Tucak priključio reprezentaciji prije godinu dana…

“Ma Buljo je jedan vrhunski sportaš i momak i uvijek je na dispoziciji reprezentaciji. Moj interni dogovor s Buljubašićem je da, s obzirom koliko je dao hrvatskom vaterpolu, onog trenutka kad nam bude trebao, da bude tu. Ja i dalje računam na njega, u to nema dileme. Međutim, ono što je sigurno i što sebi neću dozvoliti je da jednog takvog momka i sportaša vučem tri mjeseca po pripremama, i onda ga ne vodim na završni turnir. Ivan je dio reprezentacije, Ivan je ostao dio nas, sjajan je igrač i on je uvijek tu. Razgovarali smo nakon Gwangjua, postigli dogovor i meni je drago da je ponovno s nama. Što se tiče ostalih, Lozina i Bašić su dugo vremena na pripremama s reprezentacijom. Uz Burića koji je tu isto, imamo grupu igrača koji će nositi igru Hrvatske u narednom olimpijskom ciklusu. Imam u planu za pripreme koje će biti od 8 do 16. kolovoza na Korčuli priključiti još četvoricu igrača koje ću sigurno priključivati u narednom periodu. Ne bih o imenima, još je perano za to… No, radi se o igračima koji su igrali za mladu reprezentaciju Hrvatske, to su igrači koji igraju u svojim klubovima, prije svega Jugu i Mladosti, i oni će se naći na širem popisu reprezentacije”.

Utakmica s Crnom Gorom bila je prva s gledateljima u Hrvatskoj nakon smanjivanja mjera zbog pandemije koronavirusa i povratku sportu. Dvoboj je privukao najmanje 600 gledatelja što je zapravo maksimum u uvjetima “trećine kapaciteta”. Također, bitno za naglasiti kako su Crnogorci prije utakmice s Hrvatskom, prema pisanju pojedinih hrvatskih medija, imali mjesec dana priprema i opet su doživjeli potop…

‘Drago nam je što smo upravo mi otvorili svoja vrata publici’

“Naravno da nam je drago što smo upravo mi prvi sport koji je imao privilegiju da nakon tog perioda, tužnog perioda bez sporta, otvori svoja vrata publici u našoj zemlji. Možda bi bilo i nešto više ljudi, ali morali smo se držati epidemioloških mjera. Kapacitet Gruža je 2400 ljudi, trećina je bila popunjena. Mislim da su ljudi uživali. Nama je itekako bilo bitno i drago da je publika ponovno tu, uz bazen, uz nas… Pogotovo u Gružu koji je hram vaterpola. Bila je lijepa atmosfera. Nama je u planu sad da se naši igrači, prije svega, vrate u svoje klubove. Uz to, da se nastavi prvenstvo Hrvatske i da se kod nas održi završnica regionalne lige što nas izuzetno veseli. Igrači moraju imati motiv za treninge. Stoga, 24. lipnja na rasporedu su četvrtfinalne utakmice PH, u međuvremenu će biti i završnica regionalne lige, polufinalne utakmice i finalna serija. U planu je završna, peta utakmica 1. kolovoza, nakon čega će igrai dobiti nešto malo slobodnog i onda opet reprezentativno okupljane. U tom prvom bloku ćemo osloboditi starije igrače Jokovića, Garciju, Bušlju, Vrlića i Lončara. To sam i njima priopćio, to oni znaju. Znači, spomenutih pet igrača bit će oslobođeni tog prvog bloka priprema gdje će biti priključeni ti mlađi igrači. Nakon toga, 24. kolovoza do 3. rujna, kad nam je u planu jedan međunarodni turnir u Šibeniku, bit će kompletna reprezentacija na okupu”, zaključio je Ivica Tucak.

Raspored utakmica – ako se nešto izvanredno ne dogodi

Bude li dakle sve u najboljem redu, 24. lipnja bi se trebale igrati prve utakmice četvrtfinala PH, kao i prva utakmica za 9. mjesto u državnom prvenstvu. Uzvrati su tri dana kasnije. Podsjetimo, četvrtfinalni parovi su Jug AO – Galeb MR, Mladost – POŠK, Jadran – Primorje EB i Mornar BS – Solaris.

Polufinala su na rasporedu 1., 4. i 6. srpnja (igra se na dvije pobjede), a finalne utakmice od 18. srpnja do 1. kolovoza ove godine. Finale se igra na tri pobjede.