‘AKO ASTEROID POGODI ZEMLJU, SVAŠTA SE MOŽE DOGODITI’: U Mecedesu uvjereni da će Hamilton ostati u momčadi

Šef Mercedesove momčadi u Formuli 1 Toto Wolff nije nimalo zabrinut kad je u pitanju hoće li Lewis Hamilton (35) produžiti ugovor s momčadi u kojoj dominira posljednjih sedam sezona.

“Ako asteroid pogodi zemlju svašta se može dogoditi. No, nema razloga da napusti momčad koja ima najbolji bolid i mi ga želimo u tom bolidu”, kazao je Toto Wolff za BBC Radio 4.

Hamiltonu ugovor s Mercedesom ističe na kraju ove sezone. Protekle nedjelje kazao je da bi želio produžiti ugovor, ali da treba riješiti dosta pitanja kad je u pitanju nastavak suradnje.

Hamilton je u nedjelju pobjedom na VN Portugala u Portimau došao do 92. trijumfa u karijeri i time je prestigao velikog Nijemca Michaela Schumachera na listi svih vremena po broju pobjeda. Schumacher je tijekom karijere skupio 91 pobjedu, te je sedam puta bio svjetski prvak. Hamilton ove sezone uvjerljivo vodi u ukupnom poretku Svjetskog prvenstva i smiješi mu se sedmi naslov prvaka.

Šef Mercedesove momčadi Toto Wolff pohvalio je Hamiltonovu posvećenost tome da se stalno usavršava:

“Obojica smo u Mercedesu od 2013. godine. No, on je danas potpuno drugačija osoba, i kao vozač, ali i izvan trkališta. Stalno se preispituje, razvija svoju vještinu i svaki dan želi biti bolji. To je vrlo inspirativno”.

Od šest naslova prvaka Hamilton ih je pet osvojio u Mercedesu. Također, od 92 pobjede u utrkama Formule 1 njih 72 ostvario je u Mercedesovu bolidu.