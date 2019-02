HOĆE LI ANZULOVIĆ I DALJE VODITI HRVATSKU? Napokon se oglasio izbornik, evo što on kaže o svojoj situaciji

Uskoro bi trebala biti donesena odluka o ključnom pitanju nakon kvalifikacija

Hrvatski košarkaški savez održao je u četvrtak sastanak na temu debakla hrvatske reprezentacije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Ono što najviše zanima javnost jest hoće li Dražen Anzulović i dalje obnašati izborničku funkciju?

SAZNALI SMO ŠTO SE DANAS DOGAĐALO NA SASTANKU U HKS-U: Javnost željno očekuje odgovore, razočaranje je veliko

“Nema nikakvih specijalnih odluka. Ljudi koji vode Savez uzeli su vrijeme da razmisle u kojem će pravcu ići i to je to. Ostajem na funkciji do opoziva”, rekao je izbornik u kameru RTL televizije.

Nismo realni

“Ja sam siguran da Savez nije podcijenio kvalifikacije. Mi nismo ni realni bili u kvalifikacijama s obzirom na protivnike koje smo imali. Mi već četiri godine nemamo predstavnika osim Cedevite u europskim takmičenjima. Treba povući crtu i ići u novom pravcu”, rekao je Anzulović.

‘Iznesite prijedloge’

Jedna od stvari koje mu se predbacuju je činjenica da je 37 igrača prodefiliralo u ovim kvalifikacijama.

“Kad analizirate druge velike reprezentacije, ja namjerno neću govoriti, neka malo pogledaju oni koji analiziraju druge reprezentacije. Ljudi u Savezu nemaju ništa protiv pametne sugestije i pametne pomoći. Ja ih sve pozivam da dođu i da svoje pametne prijedloge iznesu”, završio je izbornik.