OSJEČANI REHABILITIRALI POSRNULU ZVIJEZDU: Šef kluba pojasnio kako je došlo do odluke koja je iznenadila nogometnu javnost

Zaigrao je tijekom drugoligaškog obračuna Osijeka B i Kustošije

Kada se prošlog mjeseca osobnim automobilom pod utjecajem alkohola zabio u benzinsku postaju pri čemu je ozlijeđena jedna djelatnica, činilo se da je karijera Petra Bočkaja u Osijeku završena. Moglo se to naslutiti iz izjava predsjednika kluba Ivana Meštrovića, ali i onih sada već bivšeg trenera Zorana Zekića.

Međutim, poslije malo više od mjesec dana Bočkaj je zaigrao za drugu momčad Osijeka, a na povratku u milost klupskog vrha zahvalio je golčinom protiv Kustošije. Dan nakon što je stigla ova iznenađujuća vijest došlo je očitovanje prvog čovjeka kluba.

Razgovor s trenerom

“Nije prvi puta da svoj osobni stav pretpostavljam interesima Kluba, ako su klupski interesi argumentirani od strane mojih suradnika. Novi trener, Dino Skender, u razgovorima je uoči svoga dolaska tražio neisključivost po pitanju Bočkajeva statusa. Prevedeno: tražio je da igrač bude u natjecateljskoj formi da, ako bude potrebe, može računati na njega u slučaju da nam pozicija na ljestvici u završnici prvenstva uključi sve alarme.

Budući da je to bio, uz napomenu da želi afirmirati nekoliko novih igrača iz Škole nogometa kroz prvi sastav do kraja sezone, jedini zahtjev Dina Skendera; ja sam mu udovoljio. To je sada rezultiralo nastupima Bočkaja za Osijek B.

Sve ovisi o dvojcu

Što će to donijeti u budućnosti, ovisi samo o Bočkaju i Skenderu. Meni je život do sada pokazao da se ciklički ponavljaju dva koraka unaprijed i jedan unatrag. Nemam nikakav problem promijeniti svoju odluku, ali zadržati svoje mišljenje, ako se radi o višem interesu.

U mom djelovanju u NK Osijek boljitak Kluba je viši interes od moga stava po određenim pitanjima, a dokaz tome je i svojevrsna rehabilitacija Petra Bočkaja, kao isključivi rezultat nogometnog autoriteta novog trenera Dine Skendera.

Svima, pa tako i Bočkaju, Skenderu i meni, cilj treba biti isti: što uspješniji NK Osijek. U ovom slučaju to ostvarujemo svaki na svoj način: Skender zalaganjem i kreditiranjem Bočkaja, Bočkaj svojim doprinosom na terenu, a ja svojom neisključivošću kada je argument općeg interesa suočen s mojim, ako baš hoćete najgrublje – i egom.

Ovime bih zaključio tu temu, uz želju za “happy end-om” svim akterima ove priče”, glasi njegovo priopćenje objavljeno na klupskoj stranici.