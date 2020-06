Ove sezone postigao je 17 pogodaka u hrvatskom prvenstvu

Najbolji strijelac HNL-a Mirko Marić produžio je ugovor s Osijekom do kraja lipnja 2023. potvrdio je klub na službenoj stranici.

Puno puta sam već isticao kako mi je ovdje lijepo i da mi se nikamo ne žuri. Najbolji nogomet u karijeri igram upravo u Osijeku, potvrđuje to i statistika, odnosno moj učinak na terenu za što su, dakako, itekako zaslužni i suigrači. Zahvaljujem Upravi na povjerenju, a što se mene tiče mislim da sam i ovom odlukom dao do znanja da ne želim nigdje srljati u smislu nekog transfera. Strpljivi smo i Klub i ja kada je riječ o ponudama koje nam stižu i nismo pod nikakvim pritiskom. Naravno da bih volio steći novo iskustvo igranja u nekoj jačoj europskoj ligi, no to će morati biti prava ponuda koja bi zadovoljila sve zainteresirane strane. Bitno je da se međusobno uvažavamo, mogu reći da i zajednički planiramo neke stvari u budućnosti i uvijek ću nastojati dati svoj puni doprinos u ostvarenju Osijekovih ambicija”, rekao je Marić.

“Svi znamo koliko Mirko znači za našu momčad, ne samo zbog postignutih golova. Otkako je u rujnu 2017. stigao kod nas uspostavili smo odličan odnos obostranog povjerenja i zaista smo sretni što je NK Osijek u tom vremenu do sada istinski doživio svojim klubom iz kojega ne žuri opet krenuti izvan granica Hrvatske. Hvala mu na tomu jer je prepoznao naš Klub kao pravu sredinu za potpunu igračku afirmaciju, a nadam se da će uskoro imati status člana A reprezentacije koji i zaslužuje”, poručio je sportski direktor Alen Petrović.