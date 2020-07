OSJEČANI NE MOGU DOĆI SEBI NAKON PORAZA OD LOKOMOTIVE: ‘Nevjerojatno da smo na kraju četvrti’

Osijek i Lokomotiva su međusobni ogled dočekali bodovno poravnati

Nogometaši Lokomotive osvojili su drugo mjesto i tako izborili plasman u kvalifikacije Lige prvaka nakon što su u zadnjem kolu Prve HNL pred praznim tribinama stadiona Gradski vrt pobijedili Osijek sa 2-1.

LOKOMOTIVI I DINAMU SMIJEŠI SE VELIKA ZARADA, NO NEĆE SE ŽALITI NI RIJEKA NI OSIJEK: Evo koliko iznose premije za europska natjecanja

Bio je to sudar izravnih konkurenata za titulu doprvaka, a za drugo mjesto borila se i Rijeka koja je u zadnjem kolu pobijedila Istru 1961 sa 4-2, ali to nije bilo dovoljno. Uoči posljednjih 90 minuta prvenstva Osijek, Lokomotiva i Rijeka borili su se za drugo mjesto koje ove sezone ima dodatnu vrijednost, donosi kvalifikacije za elitno nogometno natjecanja “Starog kontinenta”.

Osijek i Lokomotiva su međusobni ogled dočekali bodovno poravnati, no Osijek je bio bolji u međusobnom skoru, dok je Rijeka imala bod manje.

Situacija je bila jasna, Osijek ili Lokomotiva pobjedom osvajaju drugo mjesto, Osijek je mogao biti drugi i u slučaju remija, no tada Rijeka nije smijela slaviti protiv susjeda iz Pule. Momčadi s Rujevice drugo mjesto donosila je jedino pobjeda protiv Istre i remi u Gradskom vrtu. Na koncu su slavili ‘lokosi’. Gostujućom pobjedom 2-1 Lokomotiva se probila na drugo mjesto ostvarivši veliki uspjeh.

Utakmicu je komentirao stoper Osijeka Ante Majstorović.

“Nažalost poraz. Ne može se ništa nikome zamjeriti, svi smo dali sve od sebe. Njihov golman obranio je sve moguće, lopta jednostavno nije htjela u gol. Primili smo dva gola iz jednog udarca, jednostavno sam bez riječi”, rekao je i nastavio.

“Očekivali smo da će utakmica prštati ako bude neriješeno. Stvarno ne znam kako se to dogodilo, hvala navijačima koji su nas podržavali. Nevjerojatno da smo na kraju četvrti. Uvjeren sam da smo kvalitetom drugi, ali eto, to je nogomet i to je život”, završio je.