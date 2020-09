Prije dvije godine ispali su od Rangersa, lani od sofijskog CSKA

Nogometaši Osijeka treću sezonu uzastopce završavaju svoj europski put porazom u 2. pretkolu Europske lige. Prije dvije godine ispali su od Rangersa, lani od sofijskog CSKA, a ovoga puta od Basela koji je u Gradskom vrtu pobijedio sa 2-1. Strijelci za Basel bili su Arthur Cabral (18) i Valentin Stocker (44), dok je za Osijek zabio Ante Majstorović (84).

“Prvo poluvrijeme je bilo – Bože sačuvaj. Ni nama nije jasno kako smo izgledali tako nemoćno. Možda smo i malo precijenili protivnika, pa smo stalno bili pod ručnom. Stajali smo daleko od igrača, oni bi stalno bili i brži i jači baš u svakoj borbi za loptu. Jednostavno im nismo u tih 45 minuta mogli pratiti, uvjerivši se da su zaista kvalitetna momčad. Onda smo otpustili kočnicu i nešto sasvim drugo pokazali u nastavku, kada smo ih u svemu nadigrali”, rekao je strijelac jedinog gola za Osijek. U drugom poluvremenu Bijelo-plavi igrali su puno bolje.

“Kada smo vidjeli da možemo, nekako smo se osokolili i stalno jurišali prema njihovom golu. Bilo je baš puno prilika, pogodili smo i vratnicu, pucali i pokušavali na sve načine, no samo jednom smo zabili. Tada se pokazalo da i mi imamo kvalitetu kojom možemo čak i nadigrati takvog suparnika, no prvenstveno to moramo sami shvatiti. Krivo mi je što u svim tim važnijim dvobojima, kada odlučuju nijanse, ostanemo „kratki“. Ipak, ohrabrenje nam treba biti igra iz drugog poluvremena s kojom u HNL-u i Kupu Hrvatske možemo napraviti puno toga. Nije mi baš neka utjeha što sam u svom trećem europskom nastupu za Osijek postigao drugi gol (prvi je bio protiv CSKA prošle sezone), puno bi mi draže bilo da smo prošli dalje, ali ne vrijedi sada previše tugovati. Idemo optimistično dalje, popraviti stvari u prvenstvu i krenuti prema mjestu koje nam pripada”, poručio je Majstorović.