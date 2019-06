OSIJEK SE POHVALIO NOVIM NAPADAČEM: Načinom na koji su ga predstavili legenda s fotke neće biti presretna

Kad je dolazio jasno je rekao što o tome misli

Dosadašnji napadač Nantesa, 23-godišnji Antonio Mance novo je pojačanje Nogometnog kluba Osijek, potvrdio je klub na službenoj stranici. Riječ je o igraču zbog kojeg je Vahid Halilhodžić zimus sipao žuč.

“Želim jaču momčad sljedeće sezone, tako da je sve sad u njegovim rukama. Posljednjeg dana zimskog prijelaznog roka doveli su mi igrača i samo tako mi to rekli, bez da me se što pitalo. Zove se Antonio Mance, tako su mi rekli. Nikad nisam čuo za njega i to ne može tako. Ako ostanem, želim odlučivati o transferima i igračima koji dolaze”, Vahina je izjava koju su tada prenijeli francuski mediji…

Međutim, u Osijeku su zaboravili na tu izjavu bivšeg trenera Dinama.

Tri gola Nizozemcima

“Mance je u Nantes došao na poziv Vahida Halilhodžića nakon što je Argentinac Sala poginuo u avionskoj nesreći“, piše na službenoj klupskoj stranici.

Navode kako je tijekom proljetne polusezone u pet navrata je ulazio s klupe u Lique 1, a jedinu utakmicu koju je započeo u početnom sastavu, u Coupe de France, okončao je zgoditkom.

Ovaj Riječanin u Nantesu je bio na petomjesečnoj posudbi iz slovačkog Trenčina. Tamo je pružio najbolje partije.

Najupečatljivije bile su one protiv Feyenoorda u 3. pretkolu. U velikom trijumfu od 4:0 sudjelovao s tri gola, a Nizozemcima je zabio i u uzvratu (1:1), a nakon toga navodno je bio na njihovom radaru.

U tom je kvalifikacijskom ciklusu u osam nastupa zabio šest golova pa je u siječnju ove godine otišao u Nantes na posudbu.

Karijeru je, podsjećaju na Osijekovoj stranici, započeo u Pomorcu iz Kostrene, potom je otišao u juniore Istre 1961, da bi nešto kasnije zabilježio i pet prvenstvenih nastupa za Puljane u HNL-u (jedan i protiv Osijeka na Aldo Drosini 0:0).

Nekadašnji mladi reprezentativac reprezentativcu (U-19 i U-20) s Osijekom je potpisao četverogodišnji ugovor.