OSIJEK PROMARŠIRAO KRANJČEVIĆEVOM I ZASJEO NA PRVO MJESTO: Mierez zabio dva gola, Bohar jedan; Papadopoulos ‘pocrvenio’

Bjeličin Osijek postigao je dva gola u prvom, a jedan u drugom poluvremenu i preuzeo vodstvo na tablici

U prvom susretu 17. kola Prve HNL Osjijek je u Kranjčevićevoj ulici pobijedio Lokomotivu sa 3-0 i barem privremeno preuzeo vodstvo na ljestvici.

Bila je to premijera Jerka Leke na klupi Lokomotive nakon što je Goran Tomić ove zime napustio Kajzericu i preselio u Kinu. I neće je pamtiti po dobrome.

Gosti su uvjerljivo slavili, a golove za Osijek zabili su Ramon Mierez (18, 35-11m) i Damjan Bohar (58), a Lokomotiva je od 48. minute igrala s igračem manje nakon što je isključen Grk Kyriakos Papadopoulos.

Grk pocrvenio

Osijek je poveo u 17. minuti golom argentinskog napadača Miereza. Iz kornera je ubacio Bočkaj, vratar Santini je loše procijenio let lopte i ostao je “kratak”. To je iskoristio prisebni Mierez i glavom sa pet, šest metara bez problema pogodio praznu mrežu.

U 35. minuti je bilo 2-0, a pogodak je ponovo zabio Mierez i to iz kaznenog udarca. Santini je krenuo u lijevu, a lopta je otišla u u njegovu desnu stranu za 2-0. Jedanaesterac je skrivio Cokaj koji je u skoku držao Osijekovog igrača, a sudac Ivan Bebek je dosudio prekršaj nakon “asistencije” VAR-a.

Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješene su u 48. minuti kada je Grk Kyriakos Papadopoulos zaradio drugi žuti, a “lokosi” ostali s igračem manje.

VAR poništio četvrti gol

Osijek je to iskoristio i do kraja susreta zabio još jedan gol. Za 3-0 je zabio Bohar u 58. minuti, nakon što je Bočkaj sa 15 metara odlično pucao i pogodio desnu vratnicu. Lopta se odbila do Bohara koji je bez ikakvih poteškoća matirao Santinija. Činilo se kako je Bohar bio u zaleđu, no VAR je ponovo bio sretan za goste.

U 86. minuti gosti su zabili i četvrti pogodak, no Ercegov gol je poništen nakon što je VAR provjerom utvrđeno Mierezovo zaleđe.

Dinamo drugi

Večeras se još sastaju Šibenik – Hajduk, u subotu će snage odmjeriti Varaždin – Rijeka, te Gorica – Dinamo, a kolo u nedjelju zatvaraju Istra 1961 – Slaven Belupo.

Osijek je današnjom pobjedom preuzeo vodstvo na ljestvici sa 36 bodova, tri više od Dinama koji ima i dvije utakmice manje.

Gorica je treća sa 30 bodova, a zatim slijede Rijeka (23), Hajduk (17)…

Prva hrvatska nogometna liga, 17. kolo

Stadion u Kranjčevićevoj, petak 16.00

Lokomotiva – Osijek 0:3 (Mierez 17′, 34′, Bohar 58′)

Lokomotiva: Santini, Cipetić, Papadopoulos, Lešković, Marković, Marić, Cokaj, Aliyu, Chajia, Pivarić, Šimić

Osijek: Ivušić, Miloš, Škorić, Lončar, Jurčević, Jugović, Žaper, Bočkaj, Pilj, Bohar, Mierez

90′ Kraj utakmice, Osijek je u Kranjčevićevoj pobijedio 3:0 i preuzeo prvo mjesto na tablici 1. HNL.

86′ Osječani su zabili gol za 4:0, ali on neće vrijediti. Strijelac je bio Erceg koji je pospremio jednu odbijenu loptu u mrežu, ali nakon pregleda snimke je to poništeno zbog zaleđa.

81′ Umalo 0:4. Ponovno je zaprijetio Mierez nakon sjajnog dodavnja Brleka, ali Santini brani.

75′ Brojne promjene igrača s obje strane pa je tempo utakmice malo pao. Lokosi pokušavaju stići barem do utješnog pogotka. Pucali su Aliyu i Čeliković, ali to nije bio problem za vratara Osijeka.

58′ GOL Osijek vodi 3:0! Prvo je Bočaj pucao s 15 metara i pogodio stativu, a odbijenu loptu Bohar posprema u mrežu domaćina.

48′ CRVENI KARTON Lokomotiva je ostala s desetoricom na terenu nakon što je Papadopoulos dobio drugi žuti karton zbog faula na Mierezom.

45′ Počelo je drugo poluvrijeme.

45′ Gotovo je prvo poluvrijeme, Osijek u Ktanjčevićevoj vodi 2:0.

42′ Dobra šansa za Lokomotivu. Pivarić je izbio pred gol Osijeka, ali Miloš je dobro reagirao i izbio loptu.

34′ GOL Mierez je izveo jedanaesterac koji je sam izborio i rutinski pogodio za 2:0.

31′ Jedanaesterac za Osijek. Papadopoulos je srušio Miereza dok je išao u kontru.

17′ GOL Osijek vodi, srtijelac je Mierez koji je iskoristio neopreznost obrane domaćina nakon udarca iz kuta. Bočaj je ubacio, a golman Lokosa Santini krenuo na loptu, no nije uspio stići do nje, što je iskoristio Mierez i glavom s pet metara poentirao za 1:0.

10′ Lokomotiva je bolje otvorila utakmicu. Ekipa Jerke Leke je u naletu, ali od njihovih izglednijih pokušaja vrijedi tek izdvojiti udarac Aliyua koji je Ivušić zaustavio lijepom obranom.

1′ Utakmica je počela.

15.00 Stigli su sastavi, u momčadi Osijeka utakmicu će početi Mato Miloš, 27-godišnji desni bočni koji je u momčad nenada Bjelice stigao u zimskom prijelaznom roku.

Momčad Osijeka drugi dio sezone otvara gostovanjem kod Lokomotive.

Momčad nenada Bjelice drugoplasirana je ekipa u HNL-u i trijumfom protiv Lokosa preuzela bi vrh ljestvice, s bodom više od Dinama, koji je u posljednjoj utakmici izgubio od Rijeke na svojem terenu.

Lokomotiva je trenutno osma momčad lige i u ovaj susret zulazi s novim trenerom. Njen dosadašnji strateg Goran Tomić napustio je klub u zimskoj pauzi, a na njegovo mjesto stigao je Jerko Leko.