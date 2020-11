ORGANIZATORI TURNIRA KAŽNJENI JER JE RONALDO NIJE IGRAO: Sada će morati gledateljima vratiti novac

Korejski sud naredio je organizatorima Seoul World Cupa, koji je održan u lipnju 2019., da moraju vratiti posjetiteljima polovicu iznosa ulaznice jer na utakmici izmepu “All star” momčadi lokalne K-League i talijanskog Juventusa nije nastupio portugalski superstar Cristiano Ronaldo, koji je čitav susret bio na klupi.

Na stadionu je bilo oko 65 tisuća posjetitelja, a većina njih je došla s jednim ciljem – da u Koreji vide Ronalda.

