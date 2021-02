OREŠČANIN DETEKTIRAO RAZLOGE BOLNOG PORAZA: ‘Jednostavno to moramo shvatiti i možemo žaliti za propuštenim’

Gorica je imala sve u svojim rukama

Nogometaši Varaždina preokretom su došli do vrijedne 2-1 (0-1) pobjede u utakmici 19. kola Prve HNL koja je u srijedu odigrana na stadionu Varteksa. Gosti su poveli u 21. minuti pogotkom Lovrića. Varaždin je izjednačio u 76. minuti preko Obregona, a za pobjedu domaćih pogodio je Gabrijel Boban.

VARAŽDIN ČUDESNIM PREOKRETOM ZAUSTAVIO GORICU: Obregon i Boban u završnici donijeli tri boda, Gorica gubi korak za Osijekom i Dinamom

“Sedamdesetak minuta smo bili dobri i imali smo na početku drugog poluvremena šansu da zatvorimo utakmicu”, rekao je trener Gorice Siniša Oreščanin nakon utakmica.

“Međutim, utakmica traje 90 minuta, a ne 70 i jednostavno to moramo shvatiti. Imali smo malo odmora nakon Rijeke. Možemo žaliti za propuštenim, ali i izvući pozitivne stvari iz ovoga. Vjerujem da ćemo to što nam nedostaje popraviti”, poručio he.

Puno bolju igru u prvom poluvremenu, u kojem im je zbog igranja rukom i poništen jedan pogodak, nogometaši Gorice su pretvorili u vodstvo u 21. minuti. Australac Kalik je lukavo prebacio obranu Varaždina i idealno poslužio Kristijana Lovrića koji se sjurio u kazneni prostor domaćih i s 12-13 metara preciznim udarcem svladao vratara Horkaša.

Bio je to 13. ovosezonski pogodak Lovrića kojim se opet probio na čelo ljestvice strijelaca Prve HNL. Goričani su imali još nekoliko obećavajućih situacija, pogotovo iz slobodnih udaraca, ali do kraja prvog poluvremena više nije bilo pogodaka.

U drugom dijelu su gosti više čuvali vodstvo nego što su prijetili domaćim vratima.