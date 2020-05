OPROŠTAJ LEGENDARNOG KAUBOJA: Blaženko Lacković objavio kraj igračke karijere, otkrio čime će se sada baviti

View this post on Instagram

Nakon dugih 23 godina karijere, ponosan mogu zakljuciti jedno poglavlje i zapoceti drugo. Uzivao sam u svakom provedenom trenutku na terenu! Naucio da samo trudom, radom i odricanjem mogu biti svakim danom bolji! Posebno sam ponosan na vrijeme provedeno u reprezentaciji 🇭🇷, za koju sam uvijek igrao sa srcem! Najveca hvala mojoj supruzi Nikolini koja je moja najveca podrska i oslonac! ❤️ Isto tako zahvaljujem mojoj djeci koji su moja velika motivacija! RK Novi Marof, RK Varteks Varazdin, RK Zagreb, RK Metkovic, SG Flensburg Handewitt, HSV Hamburg, Vardar Skoplje, THW Kiel i na kraju svom Hamburgu, zahvaljujem sto su bili predivni dio mog putovanja. Hvala mojim suigracima-prijateljima, trenerima, navijacima, fizioterapeutima, doktorima i zaposlenicima klubova. Nimalo tuzan, naprotiv, pun samopouzdanja preuzimam novu ulogu pomocnog trenera u Hamburgu! @hamburghandball Veselim se kao i uvijek novim izazovima!