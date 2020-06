Američko-hrvatski MMA borac Stipe Miočić vraća se u kavez 15. kolovoza na UFC 252 priredbi. Ima suparnika već je poznato te će naslov braniti protiv Daniela Cormiera. Bit će to njihova treća i konačna borba.

Aka u nekom slučaju dođe do komplikacija i netko od njih dvojice ne bude mogao nastupiti predsjednik UFC-a Dana White pripremio je plan B.

MMA Mania: UFC 252: Francis Ngannou in talks to serve as back-up for ‘Miocic vs Cormier 3’ on Aug. 15.https://t.co/qy7oD7qLuB

