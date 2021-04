U nedjelju kasno navečer je 12 bogatih klubova predvođenih Realovim predsjednikom Florentinom Pérezom objavilo priopćenje o pokretanju Superlige koja bi im donijela dodatni novac u trenutku opadajućih prihoda uzrokovanih pandemijom koronavirusa. Ti klubovi su “što je ranije moguće” namjeravali istupiti iz UEFA-ine Lige prvaka te se tijekom tjedna natjecati u svojoj Superligi u kojoj bi bilo ukupno 20 klubova. Vikendom bi igrali u domaćim prvenstvima.

MAJSTORI ILUZIJE PRODALI SU NAM SAVRŠENI TRIK: Zašto se zapravo raspala Superliga i kako su vas obmanuli pričom o ‘lažnim herojima’?

Međutim, pod pritiskom vlada, UEFA-e i FIFA-e, medija i dijela navijača povukli su se javno svi osnivači osim Real Madrida, Barcelone i Juventusa.

“Projekt je sada na “stand-byu”. Superliga postoji, kompanija za upravljanje njome je i dalje tu, ali nam je otišla polovica članova umornih zbog onoga što su proživjeli u početna 24 sata,” izjavio je Perez nakon toga tijekom gostovanja na španjolskoj radijskoj postaji Cadena SER.

“Svi nastavljamo i dalje. Barcelona također promišlja što možemo napraviti. Postoji ideja da među 20 klubova Superlige budu recimo po četiri iz Španjolske, Italije…Tražimo obrazac. Ključno je da pronađemo format koji bi bio atraktivan i napose privukao mlade jer oni sve manje gledaju nogomet provodeći vrijeme na PlayStationu i drugim platformama”, dodao je.

U petak je katalonski Mundo Deportivo objavio kako postoji klauzula prema kojoj svaki klub koji napusti Superligu mora platiti 300 milijuna eura. Tih devet potpisa tako ukupno vrijedi astronomskih 2,7 milijardi eura. Budu li stvarno to morali platiti dio tih klubova morat će se boriti za preživljavanje jer će im ugrožen opstanak.

U četvrtak se, inače, po prvi put javno obratio Barcelonin predsjednik Joan Laporta poručivši kako je “apsolutno neophodno da veliki klubovi iznesu svoje mišljenje vezano za podjelu novca”.

📰 [@voz_populi] | Each club that drops out off the European Super League will have to pay a fine of €300 million, with this clause being included in the binding contract signed last Saturday by the twelve founding clubs pic.twitter.com/ZYTqMSRdab

