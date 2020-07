Američki Hrvat ulazi u oktogon 15. kolovoza

Engleski MMA borac Darren Till, inače blizak prijatelj sa svjetskim boksačkim prvakom Tysonom Furyjem, poručio je da bi uskoro mogli svjedočiti velikom borilačkom spektaklu. Naime, najavio je da bi ‘Kralja Cigana’ mogli gledati u UFC-ovom oktogonu.

“Da, to će se dogoditi. 100 posto. To mi je rekao. Debitirat će u UFC-u- Želi Stipu”, poručio je Till u razgovoru s YouTuberom poznatim pod nadimkom The Schmo. Upitan je i znači li to da misli kako će Miočić slaviti u trećoj borbi protiv Daniela Cormiera.

“Da, mislim da hoće”, kratko je odgovorio.

Američki borac hrvatskih korijena i aktualni prvak teške kategorije UFC-a, 15. kolovoza će braniti naslov u konačnom trećem obračunu za redom s Danielom Cormierom. To je možda i najiščekivanija borba u povijesti UFC jer ulog nikada nije bio toliko velik. Pobjednik će iz oktogona izaći kao najveći UFC-ov teškaš u povijesti.

Cormier je najavio odlazak u mirovinu nakon te borbe, a pojavile su se naznake da bi i Miočić mogao to napraviti pogotovo u slučaju pobjede. Nepunih mjesec dana prije okršaja oglasio se Cormier koji je rekao kako neće ponoviti grešku koja ga je protiv Miočića koštala poraza.

“Prošli put sam zabrljao, mislim da sam gadno zabrljao i to na više načina”, izjavio je Cormier u razgovoru s ESPN-ovim novinarom Arielom Helwanijem.

“Toliko mi se toga događalo u životu i na neki način mi odvraćalo pozornost. Bio sam fokusiran na ulogu trenera i mnogo drugih stvari da sam jednostavno zabrljao. Nisam bio dobro pripremljen i umorio sam se. Priznajem, umorio sam se u tom meču. On me izudarao s onim udarcima pred kraj. Osjetio sam one udarce u tijelo, a uzdrmao me i onima u glavu. Moja reakcija tada je izostala i moje tijelo nije pronalazilo odgovor jer sam bio toliko umoran. To si više nikad neću dopustiti. Uspije li me ponovno uzdrmati, moram mu uzvratiti baš onako kao što sam to radio u drugim situacijama tijekom svog života. No, to nisam napravio prošli put i s time moram živjeti svakoga dana. Svi mi govore kako stalno imam ljude oko sebe… Ali kada ostanem sam onda se znam pogubiti u svojim mislima i razmišljati o stvarima koje nisam napravio i zbog kojih sam izgubio prošli put”, objasnio je Cormier.