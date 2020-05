BOKSAČKA IKONA OTKRILA TAJNO PRIZNANJE MUHAMMADA ALIJA I OGOVORILA NA PITANJE KOJE DESETLJEĆIMA MUČI FANOVE: ‘Nisam uvjeren da bih ga pobijedio’

Slavni boksač George Foreman otkrio je da mu je Muhammad Ali, po mnogima najveći svih vremena, tajno priznao da misli da ne bi uspio pobijediti Mikea Tysona u naponu snage.

Priču donosi britanski tabloid The Sun koji otkriva da je Foreman autoru knjige “Muhammad Ali: The Life of a Legend” Fiazu Rafiqu otkrio sljedeće:

“Pitao sam ga misli li da Tyson može pobijediti bilo koga, a on mi je odgovorio ‘Čovječe, on tako jako udara’. Smatrao je da su Tysonovi udarci snažniji od bilo kojeg njegovog protivnika. Jednom mi je rekao da nije uvjeren da bi ga pobijedio”, otkrio je Foreman.

