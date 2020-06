‘ON STALNO RADI NEPRISILJENE POGREŠKE, OPASNO JE ŠTO MISLI O ZNANOSTI’: Đokovića će ove kritike posebno zaboljeti

Ne prestaju se slijevati kritike na račun prvog tenisača svijeta

Bivša američka tenisačica Mary Carillo sada radi kao sutručna komentatorica američke TV postaje NBC, a u četvrtak je uputila novu kritiku na račun prvog igrača svijeta Novaka Đokovića koji se zarazio koronavirusom na zadarskom izdanju turnira Adria Tour.

NOVI ŽESTOKI NAPAD NA ĐOKOVIĆA, OVO NOVAK NEĆE HTJETI VIDJETI: ‘On je sijač smrti, genijalac u tenisu, ali najobičnija sebična neznalica…’

Na Adria turneji su se zarazila četiri tenisača Srbi Novak Đoković i Viktor Troicki, Bugarin Grigor Dimitrov, te hrvatski tenisač Borna Ćorić. Zaraženi su i Marco Panichi, kondicijski trener Novaka Đokovića, te Christian Groh, trener Grigora Dimitrova.

Brojni zaraženi

U petak je i Goran Ivanišević, legendarni hrvatski tenisač i Đokovićev trener, potvrdio da je zaražen.

GORAN IVANIŠEVIĆ ZARAŽEN KORONAVIRUSOM: ‘Nažalost, nakon dva negativna testa…’

Sportski svijet je glasno kritizirao ravnodušnost organizatora i nepoštovanje higijenskih protokola, pune tribine na turneji, opuštenost igrača i navijača na turnirima, nekorištenje zaštitnih maski, ne pridržavanje odgovornog socijalnog distanciranja i slične stvari.

‘Ima čudne stavove’

Mary Carillo u svojem je komentaru poručila sljedeće:

“Ljudi iz Srbije su govorili da se njihova zemlja izvrsno nosi s koronavirusom, uspoređivali se s Novim Zelandom, a pogledajte što je Đoković napravio. On je organizirao turnir i to mi je bilo strašno gledati – tribine su bile pune, ljudi se ljube i grle, a tenisači razgolićeni partijaju u klubu. Novak je fenomenalan igrač i na putu je da bude najveći u povijesti, no izvan terena stalno radi neprisiljene pogreške. Ima čudne stavove i mislim da on znanost doživljava samo kao drugo mišljenje, a to je jako opasno”, poručila je Marry Carillo.