Pojavila se statistika koja otkriva da je (barem za sada) beligijski nogometaš ogroman promašaj Real Madrida

Aktualni španjolski prvak i jedan od najvećih kubova na svijetu Real Madrid upao je u veliku rezultatsku krizu.

U utorak je kraljevski klub izgubio u Ligi prvaka od Šahtara i stigao na rub ispadanja iz elitnog natjecanja, a prije toga je i u domaćem prvenstvu kiksao protiv Alavesa pa se njegov trener Zinedine Zidane nalazi u jako teškoj situaciji.

Stigao kao veliko pojačanje

Igrač koji je definitivno najviše razočarao navijače Reala ove sezone bio je belgijski nogometaš Eden Hazard (29), koji je stigao u Madrid za otprilike 115 milijuna eura iz engleskog Chelseaja u ljeto 2019. godine i pretpostavljalo se da će odmah postati glavna zvijezda Kraljevskog kluba te u njemu na pravi način naslijediti Cristiana Ronalda.

No, on je u svojoj prvoj sezoni imao mnogo problema s ozljedama i fizičkom nepripremljenosti pa trener Zinedine Zidane gotovo da nije mogao računati na grača za kojeg je smatrao da će biti novi predvodnik njegove momčadi.

Muke u Madridu

Ti problemi su se nastavili i ove godine i Hazard je trenutno ponovno ozlijeđen dok njegov klub prolazi kroz jako teško razdoblje.

Tog belgijskog nogometaša su neki mediji već prozvali najvećim promašajem u povijsti Reala, a pojavili su se i podaci koji podupiru tu tvrdnju.

Skup igrač

Hazard je do sada kao igrač Reala postigao samo tri pogotka, a ozlijedio se čak devet puta. Odigrao je tek 28 od maksimalnih 69 utakmica.

Belgijski nogometaš ima godišnju plaću od 30 milijuna eura, što znači da je do sada zaradio otprilike 45 milijuna. Ako se na to doda iznos njegovog transfera (115 milijuna), dolazimo do cifre od 160 milijuna eura.

Iz toga ispada da je Real za svaku od 28 Hazardovih utakmica platio skoro 6 milijuna eura, a za svaki njegov gol nešto više od 50 milijuna eura.