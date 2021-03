Kapetan je reprezentacije Obale Bjelokosti, Serge Aurier, odigrao je perfektno prvo poluvrijeme protiv Dinama. Branič Spursa osvojio je sve zračne duele protiv modrih te je ima 100% uspješnih dodavanja. Odlično je na desnom beku zatvorio pristup Modrima te njegova statistika izgleda impresivno.

LAMELA JE U NEKOLIKO POTEZA IZBACIO CIJELU OBRANU DINAMA: Pogledajte pogodak kojim je Tottenham poveo protiv Modrih

Gotovo 25 minuta izdržao je Dinamo bez primljenog pogotka, a onda je Eric Lamela napravio je većinu posla u akciji za gol. U nekoliko je poteza izbacio čitavu Dinamovu obranu, stigao je u poziciju za udarac, ali je pogodio stativu.

Nesrećom za Modre, na pravoj poziciji bio je jedan od najboljih napadača današnjice Harry Kane koji je zabio loptu u praktički nebranjenu mrežu

Serge Aurier in the first half for Spurs vs. Dinamo Zagreb:

💯 100% passing accuracy

💯 100% aerials won

◉ Most duels won (8)

◉ Most aerials won (4/4)

◉ Most tackles (3)

◉ Most interceptions (3)

◉ Most clearances (2)

Barely put a foot wrong. pic.twitter.com/UVDeSfAF0Z

— Squawka Football (@Squawka) March 11, 2021