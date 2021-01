Bivši napadač Real Madrida Antonio Cassano prisjetio se vremena provedenog u klubu te je posebno istaknuo utjecaj predsjednika Florentina Pereza. Nekadašnji talijanski reprezentativac, koji je na Santiago Bernabeu igrao od 2006. do 2008., progovorio je o toj temi tijekom chata s Cristianom Vierijem.

“Real je nešto sasvim drugačije od ostatka svijeta. U ovom trenutku Florentino Perez je papa, kralj i kardinal. Ako ti odluči ponuditi jednogodišnji ugovor, a ti imaš dogovor s nekim drugim klubom koji ti nudi trogodišnji ugovor, on će odlučiti hoćeš li ostati. Pogledaj, Luka Modrić je skoro bio otišao, na kraju je ostao i osvojio Zlatnu loptu. S Cannavarom je bilo isto. Te je godine igrao dobro u Juventusu, a nagradu su mogli dati Buffonu ili Zidane da nije bilo onog udaranja glavom na SP-u”, rekao je Cassano. Kao što je poznato te 2006. Cannavaro je napustio Juve i prešao u Real i krajem godine bio proglašen Zlatnom loptom. Modrić je pak nakon Rusije bio na korak do Intera, ali je ostao i malo potom isto osvojio prestižno priznanje.

“Zlatan Ibrahimović se našalio oko Zlatne lopte prije nekoliko godina kada je izjavio da je Florentino Perez uvijek osvaja”, podsjetio je Talijan,

