U susretu 2. kola elitnog razreda Lige nacija, hrvatska nogometna reprezentacija je na stadionu Stade de France izgubila od Francuske sa 2-4 (1-2) upisavši i drugi poraz u skupini nakon što je u petak poražena u Portugalu sa 1-4.

JOŠ ĆEMO MI DUGO PAMTITI OVE DVIJE UTAKMICE LIGE NACIJA: Vatrenima se nikada u povijesti nije dogodilo ovako nešto

Za Hrvatsku su strijelci bili Dejan Lovren (16) i Josip Brekalo (55), a za Francusku Antoine Griezmann (43), Dominik Livakovića(45+1, ag), Dayot Upamecano (65) i Olivier Giroud (75pen).

9 – Anthony Martial has won nine fouls against Croatia tonight, only Franck Ribéry (10 v Ukraine on 15 November 2013) has done better in a game with les Bleus since Opta analyses the French National team (2006). Poison 🐍. #FRACRO pic.twitter.com/JBXGtehRrW

— OptaJean (@OptaJean) September 8, 2020