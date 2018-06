ON ĆE POPUNITI RUPU NA LIJEVOM BOKU: ‘Ne razmišljam o Messiju. Transfer? Tu smo sada Kalinić i ja, nadam se i Badelju’

Prije par tjedana potpisao je za jedan od najvećih klubova.

Poziju koja je niz godina stvarala probleme izbornicima u Rusiji bi trebao popuniti Ivan Strinić. Lijevi bek od ovog je ljeta član velikog Milana.

“Iza mene je nekoliko teških mjeseci, no na kraju se sve odvilo kako treba i mogu reći da sam potpisao ugovor za jedan od najvećih klubova na svijetu, Milan. Na meni je raditi, pokazati se i dokazati. Sada smo tamo Nikola Kalinić i ja, volio bih da dođe i Milan Badelj – koliko čitam i čujem, to je blizu ostvarenja, ali treba čekati da se to ipak i realizira”, rekao je Strinić prije nego što se osvrnuo na ono što je ispred Vatrenih.

Ne razmišljju o Messiju

“Nakon što smo ’98 osvojili broncu, više nismo prošli skupinu, tako da je primarni cilj proći u drugi krug. Poslije – što bude. Ne znam predstavlja li nam naša kvaliteta dodatnu motivaciju ili pritisak, ali moramo ostati čiste glave jer definitivno neće biti lako. Trebamo se dobro pripremiti i nadati se najboljem. O Messiju još ne razmišljamo, prvo mislimo na Brazil i Senegal, a potom na Nigeriju. Brazil je odličan, jedan od kandidata za osvajanje SP-a, i nadam se da ćemo odigrati dobru utakmicu u Liverpoolu”, dodao je.

Za kraj je progovorio o poziciji koju pokriva.

“Ne znam tko kritizira, a tko ne. Ne razmišljam o tome, pokušavam se koncentrirati na sebe i dati svoj maksimum. Ne mislim da postoji ‘rupa’ na lijevom boku, a pokušat ću što bolje odigrati nadolazeće prijateljske utakmice. Osim toga, ima nas još na toj poziciji, a izbornik stalno razgovara s nama, daje nam savjete i smatram da je to dobro”, završio je Strinić, čije riječi prenosi službena stranica HNS-a.