ON BI MOGAO BITI VAŽAN DALIĆEV ADUT: Poznato kad se vraća igrač bez kojeg je repka prije bila nezamisliva i gdje bi mogao nastaviti karijeru

Do proljeća ima vremena da se dokaže misli li na Euro

Već pomalo zaboravljeni hrvatski nogometaš Marko Pjaca mogao bi u siječnju biti opet u pogonu. Dvadesetčetverogodišnjak se nedavno vratio treninzima prvi put nakon operacije ligamenata koljena u ožujku.

Hrvatski nogometaš proteklih godina imao je puno problema s ozljedama pa stoga niti nije puno nastupao prošlih sezona.

Prvo je prije dvije godine ozlijedio koljeno u prijateljskoj utakmici reprezentacije Hrvatske protiv Estonije, a posljednju ozljedu doživio je na treningu dok je bio na posudbi u Fiorentini početkom ove godine.

Četiri kluba ga prate

Calciomercato javlja da mu još nekoliko mjeseci nedostaje da bi bio spreman. Ono što je sigurno je to da će se teško probiti do Juveove prve momčadi pogotovo jer je došlo do promjene trenera. Max Allegri, koji ga je doveo, više nije tamo. Maurizio Sarri ga je naslijedio i teško je povjerovati da računa na Hrvata ove sezone.

La carriera di Marko #Pjaca potrebbe ricominciare a gennaio. Probabile un altro prestito: tra le squadre disponibili ad accoglierlo ci sarebbero #Bologna, #Cagliari, #Genoa e #Sampdoria. CONOSCIAMOLO https://t.co/hWYoRO2Et4 — TuttiTalenti (@tuttitalenti) October 16, 2019

No, brojni klubovi navodno već stoje u redu za njega. Talijani pišu da bi ga u svojim redovima rado vidjeli Bologna, Cagliari, Genoa i Sampdoria. Posudba se čini najizglednijim rješenjem za Pjacu, koji je do jeta 2021. ugovorom vezan za Juve.

Otkako je stigao u Torino 2016. propustio je 61 utakmicu tog kluba zbog raznih ozljeda.