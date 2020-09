OMRAŽENI NOGOMETAŠ ISPRIČAO SVOJU STRANU PRIČE I SASUO PALJBU PO REAL MADRIDU: ‘Želim otići, oni sve blokiraju…’

Lani je Bale bio blizu transfera u kineski Jiangsu Suning, ali je Real u zadnji tren odlučio odbiti tu ponudu

Velški nogometaš Gareth Bale član je Real Madrida od 2013. godine kada je u njega sigao iz Tottenhama za tada rekordnih 101 milijun eura, ali već dugo nije u planovima trenera Kraljevskog kluba Zinedinea Zidanea, koji na njega uopće ne računa.

Bio je Bale prošle zime blizu transfera u Kinu, no to se nije ostvarilo, a nedavno se pojavila informacija da će rado ostati u Realu do kraja svojeg ugovora koji traje još dvije godine, igrao ili ne igrao, i primati plaću od 34 milijuna eura po sezoni.

Real odlučuje

Sada je Velšanin za Sky Sports progovorio o svojoj situaciji te se osvrnuo na glasine da bi se mogao vratiti u redove engleskog Tottenhama ili u neki drugi klub iz Premier lige.

“Ako se takva opicija pojavi ja bih o njoj sigurno ozbiljno razmislio”, rekao je Bale pa nastavio:

“Vidjet ćemo što će se događati, imamo puno vremena u ovom prijelaznom roku i još nekima. Vrijeme će sve pokazati, ali odluka je u rukama Real Madrida.”

Želi igrati

Balea je lani htio dovesti kineski Jiangsu Suning, ali je Real u zadnji tren odlučio odbiti tu ponudu. A to im je Velšanin jako zamjerio.

“Pokušao sam otići prošle godine, ali klub je sve odlučio blokirati u zadnji trenutak. Bio je to projekt oko kojeg sam bio uzbuđen, ali se nije ostvario. Bilo je još slučajeva kad sam pokušao otići, no klub to nije htio dopustiti ili su nešto napravili. Sve ovisi o klubu”, pokomentirao je.

“Ja želim igrati nogometi još uvijek sam motiviran tako da se valjda radi o klubu. Oni sve kontroliraju, ja mogu samo nastaviti ovako i nadati se da će se nešto pojaviti. Imam 31 godinu, u sjajnoj sam formi i osjećam da mogu još puno toga pružiti. Vidjet ćemo što će biti jer klub o svemu odlučuje, ali iskreno , oni čine stvari jako teškima”, zaključio je Bale.