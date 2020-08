OLMOV POGODAK PROTIV CITYJA NOMINIRAN ZA GOL SEZONE: Bivši dinamovac ušao u elitno društvo

UEFA je dan nakon završetka Lige prvaka, koju je osvojio Bayern Munchen koji je u finalu u nedjelju svladao PSG, objavila deset najboljih golova sezone u tom natjecanju, od kojih će navijači svojim glasovima izabrati najbolji.

Svoje mjesto u tih deset ima i pogodak Španjolca Danija Olma, koji je postigao za Dinamo protiv Manchester Cityja u zadnjem kolu grupne faze.

Olmo je tada na maksimiru zabio za 1:0 prekrasnim volejem nakon ubacivanja Damiana Kadziora.

