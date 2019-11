OLMO UŠAO U DRUŠTVO ŠPANJOLSKE LEGENDE: Samo je Modrom i njemu to pošlo za rukom: ‘To mi je bio cilj kada sam otišao u Hrvatsku’

Dinamov ofanzivac stao je prvi put pred novinare u ulozi španjolskog reprezentativca

Dani Olmo postao je tek drugi Španjolac koji je dospio u reprezentaciju bez iskustva igranja u La Ligi. Prije njega to je jedino uspjelo Cescu Fabregasu. Veznjak je, slično kao i Olmo, iz Barcelonine akademije otišao u drugu zemlju, točnije u Arsenal. Tamo je postao senior, i potom zaslužio poziv u reprezentaciju.

“Kada sam otišao u Hrvatsku cilj mi je bio postati nogometaš i potom reprezentativac. U početku nije bilo lako, ali sam radom i predanošću to uspio postići”, rekao je Olmo na konferenciji za novinare. Potom je opisao trenutak kada je doznao da je dobio poziv.

“Bio sam na treningu kada je to trener iznio pred cijelom momčadi. Nisam to očekivao. Svi su mi čestitali. Bio je to poseban trenutak”, kazao je Olmo, a kako je to izgledalo možete pogledati OVDJE.

Istaknuo je kako reprezentaciji može pomoći svojom mladošću, zalaganjem i entuzijazmom.

Doček

“Prvi susret sa suigračima? Svi su bili prijateljski naklonjeni. Dočekali su me otvorenih ruku. Jako sam sretan kako su me primili”, poručio je. Novinari su ga pitali o interesu koji je Hrvatska pokazala za njega.

“Istina je da su pokazali interes za mene, ali sam im jasno dao do znanja što želim, a to je španjolska reprezentacija. Na kraju sam to uspio ostvariti. Lani sam bio s mladom reprezentacijom na Euru i sada sam jako sretan”, naglasio je.

Puno radio

“Ući u reprezentaciju poput ove jako je teško bez obzira gdje igrali. Jako sam puno radio u mom klubu da bih dobio ovu priliku. Iza mene je odlična godina i s reprezentacijo i s klubom i nadam se da će tako ostati. Euro? Još je daleko. Dajem sve od sebe i nastavit ću to raditi kako bih dobio priliku. Još uvijek mi je cilj otići na to natjecanje”, kazao je. Nakon toga postavljeno mu je pitanje o utjecaju oca na njegovu karijeru.

“On je bio jako bitan na tom putu, baš kao i moja majka i braća. Puno su mi pomagali otkako sam se preselio u Hrvatsku. Živim s ocem i sretan sam što sam u bliskim odnosima s obitelji. Svi su bili jako sretni kada su doznali vijest”, ispričao.

Robert Moreno je čovjek koji ga je prvi pozvao u reprezentaciju.

“Rekao mi je da budem svoj i da radim što sam radio u klub i u mladoj reprezentaciji. Zato sam tu. Pretpostavljam da me pozvao zbog toga kako igram. Pratili su me”, završio je.