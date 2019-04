OLMO SIPAO KOMPLIMENTE NA RAČUN SUIGRAČA: ‘Petko je top igrač, on to zna raditi, nije mu prvi put…’

Napadač Modrih oduševio je solo akcijom

Nogometaši Dinama plasirali su se u finale Hrvatskog kupa nakon što su u utorak u Maksimiru u polufinalu protiv Osijeka slavili sa 2-0.

Jedina ozbiljna akcija Modrih u prvom poluvremenu urodila je pogotkom. Bilo je to u 18. minuti. Glavninu posla odradio je Bruno Petković, koji je, dobivši loptu na vrhu 16-erca, predriblao nekoliko igrača gostiju i potom povratnom loptom uposlio Danija Olma, koji rutinirano pogađa za 1-0.

DINAMO U FINALU HRVATSKOG KUPA: Petković majstorijom podigao publiku na noge, Šunjić u završnici stavio točku na ‘i’

“Petko je top igrač, on to zna raditi i ovo nije prvi put da je to pokazao, sigurno nije ni zadnji. Na putu dvostruke krune, to je naš cilj, Možda je bilo malo posjetitelja, no kiša je padala, ali očekujemo malo više ljudi jer uvijek je lijepo kad igraš na punom Maksimiru”, rekao je Dani Olmo poslije susreta, javljaju 24 sata.

Čudna utakmica

“Bila je malo čudna utakmica. Nisu bile neke šanse, ali bitno je da smo pobijedili prošli u finale, sad to što je bila ovakva utakmica ne znam što bih vam rekao. Zdravlje? Sve je super, ništa me već ne boli”, poručio je pak Izet Hajrović.

Dinamo je riješio pitanje pobjednika u 90. minuti iz kontranapada. “Modri” su ispucali lotu prema protivničkoj polovici, ali Žaper i Kleinheisler loše reagiraju, pa se Kadzior sam sjurio prema golu gostiju, njegov udarac obranio je Malenica, ali odbijenu loptu Ivan Šunjić posprema u mrežu za konačnih 2-0.