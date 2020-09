OLMO PROGOVORIO O DRAMI S MESSIJEM I BARCELONOM: ‘Bilo bi sramotno kad bi se to dogodilo…’

Bivši nogometaš zagrebačkog Dinama Španjolac Dani Olmo prokomentirao je situaciju s ponajboljim nogometašem svijeta, 33-godišnjim Lionelom Messijem, koji je prošli tjedan zatražio odlazak iz Barcelone, kluba čiji je kapetan, najbolji strijelac i u kojem je proveo cijelu karijeru.

JE LI SAD PRIČA ZAISTA ZAVRŠENA? Šef Barcelone pozvao Messija na sastanak, pogledajte kako mu je ovaj odgovorio

Dvadesetdvogodišnji Olmo je proveo sedam godina u omladinskoj školi Barcelone, prije no što je stigao u Dinamo, tako da je uopznat sa situacijom u katalonskom velikanu.

💥🗣️ Dani Olmo: "I can't imagine a Barça without Messi, Leo has been with Barça for every time & it's a shame if he leaves"

The Catalan highlighted "the great prize" of being in the Red after his campaign in Leipzig

[SPORT] pic.twitter.com/LVD9Dav596

— Barcaadmirers™ (@Barcaadmirers) September 1, 2020