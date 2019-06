OLMO NAJAVIO ODLAZAK IZ DINAMA: ‘Pravi je trenutak za iskorak. Hrvatska? Jako su me pritiskali, ali zna se moje mišljenje’

Rekao je da mu se sviđaju sve velike lige

Dinamov nogometaš Dani Olmo, koji će ovaj mjesec igrati za mladu reprezentaciju Španjolske na Europskom prvenstvu, rekao je u razgovoru za španjolske novine AS u četvrtak kako su ga iz Hrvatske „u početku malo pritiskali“ da zaigra za hrvatsku reprezentaciju a da će nakon Eura vidjeti hoće li otići ovo ljeto iz Dinama.

Ofenzivni 21-godišnji igrač nalazi se na popisu Španjolske U-21 reprezentacije za nastup na Europskom prvenstvu koje će se od 16. do 30. lipnja igrati u Italiji i San Marinu.

Davao sve najbolje

„Nogometaš se uvijek nada najboljem. U svom klubu sam davao sve od sebe kako bih se našao na ovom popisu, te sam zahvalan na ukazanom povjerenju. Nadam se da ću izborniku uzvratiti na terenu“, izjavio je Olmo u reprezentativnom kampu pored Madrida.

Prije osam mjeseci je debitirao za mladu reprezentaciju Španjolske te je od tada upisao šest nastupa.

„Odluči li me izbornik ubaciti u igru nastojat ću dati svoj maksimum, a ne budem li u momčadi koja će igrati bit ću dio ekipe, jedan njen član. Svi smo važni, ne samo jedanaestorica na terenu. Svi trebamo veslati u istom smjeru“, rekao je Olmo čija će reprezentacija igrati u skupini s Italijom te Poljskom i Belgijom.

Omiljena pozicija

„Najugodnije se osjećam u sredini, iza ‘devetke’, premda mogu igrati na obje strane. Kada sam došao u Dinamo bio sam na krilu, rekli su mi da trebam biti polušpica, a sada gotovo uvijek igram u sredini“, objasnio je.

Olmo je 2014. godine kao 16-godišnjak prešao iz podmlatka Barcelone u podmladak Dinama. Prije dva tjedna je dobio nagradu Hrvatske udruge ‘Nogometni sindikat’ za najboljeg igrača prve hrvatske lige u prošloj sezoni, a također je ponio i trofej za najboljeg mladog igrača. Za prvaka Dinamo odigrao je 44 utakmice protekle sezone zabivši pritom 12 golova a još devet puta je asistirao.

„Mislim da sam pogodio odlaskom iz Barcelone, nikada nisam zažalio zbog te odluke. Nitko ne zna što bi se bilo dogodilo da sam ostao ondje, no sretan sam. Nitko mi nije bio dao takvu sportsku ponudu kao zagrebački Dinamo“, napomenuo je.

Drugi dom

Hrvatski nogometni savez nastojao mu je osigurati hrvatsko državljanstvo kako bi mogao igrati za reprezentaciju Hrvatske.

„Ponosan sam što me Hrvatska želi jer mi je to drugi dom, no moj san iz djetinjstva je igrati za Španjolsku, a to mi je i sada san. Ponosan sam što sam na okupljanju reprezentacije Španjolske. Nalazim se ondje gdje želim biti, gdje uživam i gdje želim igrati“, rekao je.

Upitan je jesu li ga iz Hrvatske „jako pritiskali kako bi ga uvjerili“ da zaigra za hrvatsku reprezentaciju.

„Pomalo jesu, na početku. No uvijek sam bio jasan oko toga. Ponekad se neke riječi loše interpretiraju no ja sam uvijek govorio kako mi je san igrati za Španjolsku. I dalje je tako“, odgovorio je.

Trenutak za iskorak

Rekao je kako bi htio otići u neku veliku nogometnu ligu nakon što je upisao 102 nastupa za Dinamo prilikom čega je zabio 26 golova i 21 put asistirao za pogodak.

„Da, mogao bi ovo biti trenutak za iskorak. Ali sada sam usredotočen na Europsko prvenstvo. O tome ćemo razgovarati kada završi“, izjavio je.

S Dinamom mu ugovor istječe u ljeto 2021. godine a tržišna cijena iznosi 15 milijuna eura, podatak je Transfermarkta, internetske stranice specijalizirane za transfere nogometaša.

„Moguće je da odem…Protekla sezona je bila jako dobra i sada je moram završiti na najbolji način. Nakon toga ćemo već vidjeti što će biti“, rekao je. Španjolska se nada naslovu europskog prvaka.

Olmo je odgovorio da mu se sviđaju sve velike lige. „Vratiti se u Španjolsku bilo bi jako lijepo. No također mi se jako sviđaju i Italija, Engleska ili Njemačka“, zaključio je.