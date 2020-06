OLMO I EKIPA MOGU SAMO U NEVJERICI GLEDATI: Najbolji igrač Leipziga ne želi nastupati za svoj klub u Ligi prvaka

Njemački reprezentativac i najbolji strijelac RB Leipziga u ovoj sezoni, Timo Werner, neće u kolovozu zaigrati u završnici Lige prvaka za svoj sadašnji klub, jer bi u ljetnom prijelaznom roku, već u srpnju, trebao pojačati londonski Chelsea, objavio je njemački Sky.

U srijedu bi Izvršni odbor Europskog nogometnog saveza (UEFA) trebao potvrditi odluku o odigravanju “Final 8” turnira Lige prvaka na dva lisabonska stadiona (Luz i Jose Alvalade), pri čemu bi četvrtfinala bila na rasporedu od 12. do 15. kolovoza, polufinalne utakmice 18. i 19. kolovoza, a finale 23. kolovoza.

Timo Werner has withdrawn himself from Leipzig's Champions League squad so he can settle with Chelsea in July, reports @BILD_Sport pic.twitter.com/hgcqyP7Rw6

— B/R Football (@brfootball) June 15, 2020