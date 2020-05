OLMO BI VEĆ NA LJETO MOGAO PONOVNO PROMIJENITI KLUB: Bivši dinamovac dio je velikih promjena u posrnulom gigantu?

Njemački stručnjak Ralf Rangnick od sljedeće sezone će preuzeti talijanskog velikana Milan, a na klupi Rossonera planira napraviti velike promjene u tom klubu, javlja Mediaset.

Prema pisanju tog izvora Nijemac namjerava u klub sa San Sira dovesti pojačanja iz njemačkog nogometa, koji poznaje do najstitnijh detalja, a na njegovoj listi su stoper Dayot Upamecano iz RB Leipziga, koji se nedavno jako povezivao s transferom u Bayern, zatim veznjaka Dominik Szoboszlaija iz RB Salzburga te bivšeg dinamovca – ofenzivca Danija Olma koji je tek ove zime stigao u Njemačku, a sada bi opet mogao promijeniti sredinu.

Ralf Rangnick reveals he was in talks with AC Milan before coronavirus halted football https://t.co/b6LgWuFDbA

— MailOnline Sport (@MailSport) May 3, 2020