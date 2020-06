OLMO BI USKORO MOGAO BITI HIT U NJEMAČKOJ: Pogledajte kakvu mu je statsitiku Opta izvukla, ovo puno toga govori

Nekadašnji nogometaš Dinama, Dani Olmo, postigao je svoj prvi pogodak u Bundesligi. Španjolac je u ponedjeljak sa suigračima iz Leipziga slavio s 4-2 protiv Kolna te je postigao posljednji pogodak za svoju momčad.

[VIDEO] OLMO ZABIO PREKRASAN GOL U POBJEDI LEIPZIGA: Pogledajte prvi pogodak bivšeg dinamovca u Bundesligi

Nakon kornera u 56. minutu lopta se odbila na rub kaznenog prostora gdje je stajao Olmo, a onda je lijepo naciljao u nebranjeni dio mreže i preciznim udarcem poentirao.

Koliko se dobro snalazi u novoj momčadi svjedoči i statistika koju je izvukla Opta. Naime, Olmo je izravno sudjelovao kod tri pogotka Leipziga u osama odigranih utakmica svim natjecanjima. Postigao je dva i jedan namjestio, a zanimljivo je da dva gola zabio iz četiri udarca prema vratima suparnika.

Time je njegov uspjeh veći što je većinu susreta započinjao s klupe. Nakon utakmice s Kolnom oglasio se, inače, na Instagramu nakon čega su mu dobio brojne čestitke. Poruku mu je, među ostalim, poslao i bivši suigrač iz Dinama Izet Hajrović.

3 – Dani Olmo has been involved in three goals in his first eight games for @RBLeipzig_EN in all competitions (two goals & assist), scoring the 50% of his shots on target (two out of four). Value@Bundesliga_EN pic.twitter.com/hfExU3ug6O

— OptaJose (@OptaJose) June 1, 2020