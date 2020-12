OLIVIER GIROUD UŠAO U DRUŠTVO SLAVNOG HRVATA: Znate li koji je naš napadač zabio 4 gola u jednoj utakmici LP-a?

Računajući i Kup prvaka stariji od njega kada je zabilježio hat-trick bio je tek Ferenc Puškaš

U skupini E Chelsea je na gostovanju porazio Sevillu sa 4-0 osiguravši prvo mjesto u skupini, a sva četiri gola zabio je Olivier Giroud.

PSG RAZBIO UNITED NA OLD TRAFFORDU, CHELSEA PROTUTNJAO SEVILLOM: Svašta se događalo večeras u Ligi prvaka

Sevilla i Chelsea su i prije ove utakmice osigurali prolaz, a na Sanchez Pizjuanu igrali su za ‘jedinicu’. Kako je prvi susret završio bez golova, bilo je jasno kako će pobjednik osigurati prvo mjesto.

Najstariji u Ligi prvaka

“Bluesi” su poveli već u osmoj minuti preko Girouda koji je lijepo pogodio na asistenciju Kaia Havertza. Francuski napadač je u 54. minuti povećao prednost londonskog sastava, a za drugi gol asistirao mu je Mateo Kovačić. U 74. minuti je zabio i za 3-0 na dodavanje Kantea, a sjajnu večer zaokružio je i četvrtim golom u 83. minuti iz kaznenog udarca kojeg je sam izborio.

Sa 34 godine i 63 dana Giroud je postao najstariji igrač u povijesti Lige prvaka koji je upisao “hat-trick”, a računajući i Kup prvaka, stariji od njega bio je tek Ferenc Puškaš koji je imao 38 godina i 173 dana kada je zabilježio “hat-trick” za Real Madrid 1965.

Podsjetimo, na utakmici Monaca i Deportiva 2004. Dado Pršo zabio četiri gola u pobjedi 8:3.

15 players have scored 4+ goals in a #UCL game: 🇳🇱 M. Van Basten

🇮🇹 S. Inzaghi

🇭🇷 D. Pršo

🇳🇱 R. van Nistelrooy

🇺🇦 A. Shevchenko

🇦🇷 L. Messi x2

🇫🇷 B. Gomis

🇩🇪 M. Gómez

🇵🇱 R. Lewandowski x2

🇸🇪 Z. Ibrahimović

🇧🇷 Luiz Adriano

🇵🇹 C. Ronaldo

🇩🇪 S. Gnabry

🇸🇮 J. Iličić

🇫🇷 O. Giroud pic.twitter.com/zKztrJSTcE — Squawka Football (@Squawka) December 2, 2020

4️⃣ – Olivier Giroud is the 2nd player to score 4️⃣ goals for @ChelseaFC in a European game after Peter Osgood (5) in a 13-0 home win over UN Kaerjeng in the Cup Winners' Cup first round on 29 September 1971. #SEVCHE #UCL — Gracenote Live (@GracenoteLive) December 2, 2020

4 – Olivier Giroud is the first Chelsea player to score four goals in a game since Frank Lampard in March 2010 vs Aston Villa, while he's the first to net four for Chelsea in a European Cup/Champions League game. Incredible. pic.twitter.com/p3k9sdCz9k — OptaJoe (@OptaJoe) December 2, 2020