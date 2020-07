OLIMPIJSKI POBJEDNIK ŽELI PROSVJEDOVATI TIJEKOM IGARA: ‘To su naša ljudska prava. Stalno gledamo Hamitona kako to radi…’

Dvostruki olimpijski pobjednik u troskoku Amerikanac Christian Taylor (30) pridružio se nizu sportaša i sportskih organizacija koji traže da se sportašima omogući mirno prosvjedovanje za vrijeme Olimpijskih igara u Tokiju.

“To su naša ljudska prava i smatramo da bismo trebali imati pravo na miran prosvjed,” kazao je Amerikanac za The Times.

Međutim, “pravilo 50 Olimpijske povelje” Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) još uvijek zabranjuje bilo kakav oblik političkog, vjerskog ili rasnog prosvjeda na bilo kojim olimpijskim lokacijama, prostorijama ili u drugim područjima tijekom Olimpijskih igara.

