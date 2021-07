Šestog natjecateljskog dana Olimpijskih igara u Tokiju hrvatski sportaši i sportašice nastupit će u šest sportova, i to: u boksu, judu, jedrenju, streljaštvu, tenisu i veslanju.

UŽIVO

Kumovi u polufinalu

8:04 - Marin Čilić i Ivan Dodig plasirali su se u polufinale olimpijskog turnira muških parova nakon što su pobijedili Britanace Andyja Murrayja i Joea Salisburyja. Više o meču i idućim protivnicima pročitajte OVDJE.

Sinkovići u finalu

7:05 - Martin i Valent Sinković imat će priliku boriti se za zlato nakon što su se kao pobjednici druge kvalifikacijske skupine plasirali u finale, koje je na rasporedu je u četvrtak u 2.18 sati po hrvatskom vremenu.

U svojoj polufinalnoj utrci braća Sinković pobijedili su s vremenom 6:15.63, ostavivši iza sebe posadu Srbije s vremenom 6:17.47 i posadu Kanade s vremenom 6:19.15.

U drugoj skupini mjesto u finalu izborile su posade Rumunjske, Danske i Španjolske.

"Prošlo je polufinale i jako smo zadovoljni s utrkom. Bili su teški uvjeti, vjetar, vrućina, jako sunce, ali smo unatoč svemu dobro odradili. Kontrolirali smo utrku od početka do kraja tako da smo jako sretni," rekao je Valent Sinković.

Imali sve pod kontrolom

"Bila je to kontrolirana utrka od prvog do zadnjeg zaveslaja. Već nakon 200, 300 metara imali smo sve pod kontrolom imali. Sutra ćemo morati ići brže i jače, ali možemo mi to. Na kraju nismo dali sve od sebe što je dobro jer imamo još prostora. Zadovoljni smo s utrkom i jedva čekamo sutrašnje finale," dodao je Martin.

"Što se tiče finala, danas je stvarno bilo zanimljivih rezultata. U prvoj grupi je bilo neizvjesno do kraja, bila je zanimljiva utrka, iznenađujuće da Australci nisu uspjeli izboriti finale. U našoj skupini Nizozemci su uhvatili raka i isto ispali tako da sutra očekujemo zanimljivu utrku. Teško je reći tko nam je glavna konkurencija ovako na prvu, vjerojatno Rumunji, ali moramo odveslati još bolje i ići maksimalno od početka do kraja," poručio je Valent.

Matić poražena u četvrtfinalu

7:04 - Aktualna svjetska prvakinja džudašica Barbara Matić poražena je u četvrtfinlu kategorije do 70 kilograma na olimpijskim igrama u Tokiju od Austrijanke Michaelu Pollers.olimpijskih igara u Toku

Matić je poražena sa 0-1 nakon što je u prvom meču dana svladala Portugalku Barbaru Timo iponom.

Austrijanka je tako uzvratila Barbari za nedavni poraz u polufinalu svjetskog prvenstva.

Hrvatska džudašica još uvijek ima izglede za odličje kroz repesaž. U 9 sati borit će se protiv Talijanke Alice Bellandi. Pobijedi li je, čeka je meč za broncu.

