Posljednjeg dana karate programa, u subotu karatisti se nadmeću u kategoriji preko 75 kilograma u kojoj će nastupiti i naš jedini predstavnik na OI u Tokiju Ivan Kvesić. Prvu borbu Kvesić bi trebao imati u 10.04 sati prema hrvatskom vremenu, a unutar sljedećih nešto više od sat vremena preostale tri borbe. Tekstni prijenos pratite na portalu Net.hr.

Po dva najbolja iz svake skupine plasirat će se u polufinale koje je na rasporedu u 12.37, a finale kategorije +75 kg predviđeno je u 13.05 po našem vremenu.

-------------

UŽIVO

11:40 - Katastrofa! Horne leži na tatamiju i urla iz petnih žila, čini se da mu je ruka slomljena.

11:32 - Horne protiv Arkanije.

11;30 - Hamedi je uvjerljivo slavio s 4:1 i to zahvaljujući sjajnim udarcem nogom u glavu.

11:25 - Brian Irr protiv Tarega Hamedija.

Kvesić izgubio drugu borbu!

11:23 - Kvesić je išao na sve ili ništa, probao je u tijelo u glavu, ali na kraju je Irancu prošao udarac i dobio je bod, sada je 3:1 i meč je gotov.

11:22 - Ukazivala mu se pomoć sa strane, ali odlučio je nastaviti. I eto problema, Iranac je namirisao krv i odmah je prošao jedan udarac te je osvojio bod i ima prednost prvog boda.

11:21 - Auuu, Kvesić je zaustavio borbu zbog problema s ramenom. Prema njegovu izrazu lica nije baš dobro.

11:20 - Istodobni poen, 1:1 je sada i nitko nema prednost prvog boda, ali još ga može osvojiti u ovom slučaju kod drugog boda.

11:18 - Kvesić je uspio kružnim zakačiti glavu Iranca, tražila se i VAR provjera, ali na kraju mu nisu dali tri boda.

11:16 - Ivan je agresivniji i žestoko napada Iranca, ali za sada nema prvog boda.

11:15 - Stiže Ivan Kvesić, a borit će se protiv neugodnog Sajad Ganjzadeh.

-------------

11:13 - Araga je svladao Kazahstanca s 4:2 u meču u kojem je dominirao.

11:06 - Araga i Yuldašev će odmjeriti snage.

11:05 - Aktaš je slavio uvjerljivo s 3:1, a Arkanija je na korak od eliminacije.

10:58 - Ugur Aktaš protiv Arkanije. Turčin je inače favorit za zlato, jedan je od najboljih boraca svijeta.

10:57 - Meč Gaysinskog i Irra je završio s 0:0 i to je dobro za našeg Kvesića.

10:52 - Na redu su sada Kanađanin Gaysinski i Amerikanac Irr.

-------------

Kvesić slavio u prvoj borbi!

10:50 - Pobjeda Kvesića u prvoj borbi, bilo je ovo jako teško, ali izdržao je naš borac.

10:48 - Jedna gadna razmjena udaraca u kojem je Ivan primio udarac u glavu, ali VAR je rekao da nema boda za Hamedija.

10:47 - Hamedi osvaja poen, postao je vrlo agresivan sada.

10:46 - Udarac rukom prolazi i Kvesić sad ima 3:1.

10:45 - Auuuuuu, Kvesić je primio jako težak udarac nogom u glavu i pao je na tatami. Pridigao se i mora do liječnika. Hamedi je kažnjen zbog ovog.

10:44 - Kvesić je uspio zadati udarac nogom u tijelo, ali suci nakon provjere VAR-a nisu dali dva boda.

10:42 - Kvesić vrlo brzo osvaja drugi bod. Sjajan je to udarac bio. Ivan ima prednost prvog boda, koju ako zadrži do kraja u slučaju neriješenog on odnosi pobjedu.

10:41 - Sada je na redu naš Ivan Kvesić protiv Tarega Hamedija. Odmah na početku zanimljiva situacija, borci su se udarili u isto vrijeme i svako je dobio po bod.

--------------

10:40 - Vrlo izjednačena borba Hornea i Yuldaševa, u kojoj je Kazahstanac prvo gubio s dva boda razlike, ali na kraju čudesno izjednačio.

10:30 - Yuldašev iz Kazahstana protiv Hornea iz Njemačke.

10:28 - U prvom meču slavio je Japanac Ryutaro Araga s 3:2 i bila je to vrlo napeta borba.

10:21 - Arkania i Ryutaro prvi izlaze na borilište.

10:15 - Borba će ipak malo kasniti.

10:05 - Čeka se početak borbe.

-------------

Nastupa deset natjecatelja, od kojih je po pet svrstano u dvije skupine. Kvesić je u B skupini, njegovi su protivnici Tareg Hamedi iz Saudijske Arabije, Iranac Sajad Ganjzadeh, Kanađanin Daniel Gaysinsky, te Amerikanac Brian Irr. U skupini A su Nijemac Jonathan Horne, Gruzijac Gogita Arkania, Turčin Ugur Aktaš, predstavnik Kazahstana Daniyar Yuldashev i domaći natjecatelj Ryutaro Araga.

Kvesić izravno upao

Kvalifikacijski ciklus za izravni plasman u Japan trajao je dvije godine kroz 22 turnira koja su se bodovala za konačan učinak. Kvesić je jedini od naših natjecatelja koji je izborio izravni plasman. Dodatne kvalifikacije održane su u Parizu polovicom lipnja, u kojima je bilo neophodno čak osam ili devet borbi u jednom danu za završni plasman na OI. Na tom turniru Hrvatska nije izborila dodatnu mogućnost za nastup u Tokiju.

Kvesić se po dolasku u Japan pripremao u Tokamachiju, odredištu koje je nakon nogometne reprezentacije na SP 2002. s ponosom ugostilo brojne hrvatske sportaše. Kvesić je sudionik olimpijske kategorije +75 kg, koja je nastala spajanjem poluteške (-84 kg) i teške kategorije (+84 kg), dviju tradicionalnih kategorija u karateu na EP i SP.