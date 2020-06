OLIMPIJSKE IGRE U TOKIJU IZGLEDAT ĆE POPRILIČNO DRUGAČIJE: Japanci pozivaju na racionalnost i najavljuju velike promjene

Guverner Tokija Yuriko Koike je u četvrtak izjavio kako će možda biti potrebno organizirati “pojednostavljene” olimpijske igre sljedeće godine zbog utjecaja pandemije koronavirusa te da su organizatori već razgovarali o uvođenju eventualnih promjena.

List “Yomiuri” je objavio da organizatori razmatraju različite opcije – od obaveznog testiranja na koronavirus do manjeg broja gledatelja.

