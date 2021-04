OLIMPIJSKE IGRE U TOKIJU ĆE SE PONOVNO OTKAZATI? ‘Ako bi se to dogodilo, morat ćemo odustati’

Igre u Tokinju trebale su se održati u ljeto 2020. godine, ali su otkazane zbog pandemije koronavirusa

Odgođene Olimpijske igre u Tokiju trebale bi početi za manje od 100 dana, 23. srpnja, i trajati do 8. kolovoza, no postoji mogućnost da se one (ponovno) ne održe.

SJEVERNA KOREJA ODUSTALA OD OLIMPIJSKIH IGARA, TVRDE DA NEMAJU NIJEDNOG OBOLJELOG OD COVID-A: ‘Želimo zaštititi sportaše’

Igre u Tokiju trebale su se održati lani, no otkazane su zbog pandemije koronavirusa, a sada je japanski političar Toshihiro Nikai, glavni tajnik vladajuće Demokratske stranke, otkrio da bi se ista stvar mogla dogoditi i ove godine.

Veliki rast

“Ako bi povećanje slučajeva zaraze koronavirusom značilo da je održavanje Igara nemoguće, morali bismo odustati”, izjavio je Nikai za Kyodo News.

Nikai je tu izjavu dao nakon što je u srijedu u Tokiju zabilježen velik rast broja zaraženih. U jednom danu bilo je 591 novih slučajeva, a u cijeloj zemlji zbilježeno ih je preko četiri tisuće.

Japanci zabrinuti

Više od 70 posto anketiranih Japanaca traži otkazivanje ili novu odgodu Olimpijskih i Paraolimpijskih igara u Tokiju, pokazalo je istraživanje japanske agencije Kyodo News nešto više od 100 dana prije planiranog početka igara.

Istraživanje je pokazalo da 39,2% želi otkazivanje Igara, a 32,8% njihovu odgodu. Samo 24,5% ispitanika želi da se najveći svjetski sportski događaj odvija prema rasporedu.

Čak 92.6 posto anketiranih stahuje kako bi održavanje OI i POI moglo izazvati novi val pandemije koronavirusa, a oko 60 posto je nezadovoljno napredovanjem i distribucijom cijepljenja protiv covid-19. Do sada je samo 0,4 posto Japanaca potpuno cijepljeno.