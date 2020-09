OLIMPIJSKE IGRE ĆE SE ODRŽATI 2021. I AKO NE BUDE CJEPIVA ZA KORONAVIRUS?: ‘Već smo vidjeli da se to može napraviti’

Olimpijske igre u Tokiju sljedeće ljeto mogle bi se oržati i ako cjepivo protiv koronavirusa ne bude otkriveno, izjavio je u četvrtak predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) Thomas Bach.

“Sport se vraća sporo, ali sigurno u svijet i jedan veliki dio sportskih događaja uspješno je organiziran nedavno, posebice utakmice u različitim japanskim ligama”, dodao je Bach.

Striking an optimistic note at a meeting with @Tokyo2020 organisers, @iocmedia president Thomas Bach vowed to make the postponed event a triumph despite the uncertainties of the pandemic.https://t.co/0KoP7wBpoS

— Firstpost Sports (@FirstpostSports) September 24, 2020