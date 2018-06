Legendarni napadač progovorio je i o susretu s Danskom.

Bivši hrvatski reprezentativac Ivica Olić, koji trenutačno obavlja funkciju pomoćnika izbornika Zlatka Dalića, progovorio je za ruski Express o nastupu Vatrenih na Svjetskom prvenstvu. Posebno je tamošnjim novinarima zanimljiv jer je jedno vrijeme nosio dres moskovskog CSKA.

Za početak ih je zanimalo kako je postao član stručnog stožera.

“Nakon pobjeda nad Ukrajinom i Grčkom Dalić me nazvao i pitao me želim li raditi s njim i pomoći mu na što sam odmah pristao. S većinom reprezentativaca dugo sam dijelio svlačionicu i tu mu je moja pomoć bila korisna. Također, poradili smo na atmosferi i to mi je bio prvi zadatak. Sada svi igraju jedni za druge i borit će se do kraja”, rekao je.

Hrvatska je grupnu fazu završila s tri pobjede.

Bez prava na pogreške

“Znao sam da imamo dovoljno snažnu momčad. Naravno, sada možemo reći da nije bilo teško, ali smo na početku razmišljali samo o prvoj utakmici. To čini razliku. Vidjelo se to u i ruskoj reprezentaciji koliko su rasli poslije pobjede na otvaranju. Mi smo pokazali izvrstan nogomet protiv jedne od najboljih reprezentacija na svijetu – Argentinom. Sretan sam, ali sada moramo biti još bolji. Pogreške se ne smiju više događati jer one znače povratak kući”, kazao je Olić.

Usporedba s generacijom iz 98′ niti ovaj put nije mogla izostati.

“Naši igrači nastupaju za najveće klubove na svijetu i tamo su važni igrači. Najvažnije je uklopiti sve te talente u jednu momčad i osnažiti momčadski duh. Za sada sve izgleda dobro”, kazao je.

“Naravno da se sjećam slave generacije. Gledao sam Šukera, Bokšića, oni su mi bili uzori. Nikada neću zaboraviti taj osjećaj. Sada također imamo priliku usrećiti navijače i to po prvi put nakon 20 godina. U tom periodu nismo nikada uspjeli proći skupinu. Sada opet imamo snažnu momčad i jako joj vjerujem”, poručio je.

Korak po korak

“Koliko daleko možemo otići? Uoči utakmice s Danskom razmišljamo samo o njoj. Važno je ići korak po kora pa ćemo vidjeti. Naravno, ja želim da odemo do kraja”, rekao je Olić.

Potom je na red došla Argentina.

“Puno su se patili do sada, nisu igrali lijepo i nisu stvorili puno prilika. Previše ovise o Messiju. Ako on zabije pobjeđuju, ako ne onda nastaju problemi. Kod nas je situacija drugačija što je vidljivo i po utakmici protiv njih kad su zabili Modrić, Rebić i Rakitić. Imamo mnoštvo dobrih igrača koji su sposobni zabiti i odlučiti susret”, ističe Dalićev pomoćnik.

Priznao je da ga je šokiralo ispadanje Njemačke.

“Dok smo bili na treningu prišao mi je Dalić te mi je to rekao. Nisam mogao vjerovati. Mislio sam da se šali. Nakon toga pogledao sam utakmicu, a niti sada ne mogu vjerovati da se to dogodilo. Vrhunska momčad, aktualni prvaci, a ispali su tako rano. To je nešto nevjerojatno, ali za nogomet je dobra stvar što su prošle reprezentacije poput Danske, Švedske i Švicarske”, smatra Olić.

Njegov bivši suigrač iz vremena CSKA Sergej Ignjašević još uvijek igra za reprezentaciju.

“To me iznenadilo. Ne samo da igra, nego igra jako dobro a ima 39 godina! Pokazao je da još uvijek može igrati na visokom nivou”, rekao je Olić.

S kim u četvrtfinalu?

Ako Hrvatska prođe Dansku u četvrtfinalu će zaigrati s Rusijom ili Španjolskom.

“Kao prvo, želio bih i da Rusija i Hrvatska prođu dalje, a onda ćemo vidjeti. Ako se sretnemo vidjet ćemo tko je bolji”, izjavio je legendarni napadač.

Za kraj je prognozirao rezultat susreta Rusija-Španjolska.

“Španjolska je jedna od najjačih reprezentacija , ali teško pobjeđuju. Rusija ima šanse. Igrači su motivirani jer igraju doma. U nogometu je sve moguće. Mislim da će biti 1-1 i da će se utakmica odlučiti u produžecima”, završio je.