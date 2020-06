Otkrio je i što se dogaža s trenerskom budućnosšću bivšeg izbornika

Bivši hrvatski napadač Ivica Olić poručio je vodstvu Bayerna da bi im bilo pametno da otkupe Ivana Perišića od Intera.

IVICA OLIĆ BRUTALNO ISKREN: ‘Sram me kad vodim ljude iz inozemstva u Hrvatsku na utakmicu’

“Igrao je jako dobro prije ozljede. Čuo sam da su u Bavarskoj zadovoljni s njim i njegovim napretkom u Münchenu. Bio bih jako sretan kad bi ga Bayern kupio jer sam uvjeren da im može pomoći. Ima 31 godinu, ali još može igrati na najvišoj razini. Njegov plus je iskustvo i to što može igrati na sve tri pozicije u napadu. Budići da loptu udara s obje noge nepredvidiv je za suparnike, a pomaže i u obrani. Igrao sam s njim u Wolfsburgu i reprezentaciji i mogu reći da je on igrač iz snova za svakog trenera”, kazao je Olić za Sport Bild.

Otkrio je i kako mu je najdraži igrač Bayerna Alphonso Davies.

Kovač sve dobio

“Ne sjećam se kad je neki igrač tako brzo postao svjetska klasa”, kazao je pa se osvrnuo na budućnost Nike Kovača koji se spominje kao budući trener Borussije Dortmund.

“Niko je razgovarao s nekoliko vrhunskih klubova, ali je odlučio uzeti pauzu i napuniti baterije. Borussia je top klub s mnoštvom vrhunskih igrača i talenata. Sjajan su posao napravili proteklih godina. Također, i pod trenerom Lucienom Favreom. Dok god je on tamo ne želim spekulirati oko njegovog nasljednika. Ako Dortmund traži novog trenera, to bi sigurno bila zanimljiva stanica za Niku. Borussia bi napravila dobra izbor kad bi ga dovela jer uvijek želi biti na vrhu”, rekao je Olić.

Upitan je zatim za Dinamova 18-godišnjeg braniča Joška Gvardiola.

“Njegovo ime svima je na usnama. Za njega znaju u top klubovima. Često me pitaju za njega. On je nevjerojatan talent. Moj prijatelj Josip Šimunić već ga je radio s njim u mladoj reprezentaciji i rekao mi je da ne zna gdje mu je granica ako tako nastavi. Mislim da će ostati u Dinamu godinu ili dvije, a onda bi po meni bilo logično da prijeđe u Bundesligu. Ima kvalitetu da se dokaže u jednoj od najjačih liga na svijetu”, završio je.