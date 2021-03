OK, OVO ZAISTA ZVUČI ZASTRAŠUJUĆE: Kamerunska zvijer uputila dosad najgoru prijetnju Stipi Miočiću. Neće mu biti svejedno

Američki borac hrvatskih korijena, Stipe Miočić, 27. ožujka ulazi u oktagon sa starim rivalom, Kameruncem Francisom Ngannouom. Meč će se održati na UFC 260 priredbi, a Stipe će imati prilike braniti pojas teške kategorije po peti put u karijeri.

Ngannou je već jednom izgubio od Miočića, ali bilo je to prije nekoliko godina kada je bio znatno neiskusniji i lošiji borac. Danas je Ngannou na glasu kao najopasniji teškaš svijeta i otprilike je dvostruko bolji nego što je bio u prvom meču.

UFC je povodom tog meča izbacio i atraktivan najavni video simbolična naziva “Dovoljan je samo jedan udarac”, a tim naslovom žele reći kako je kod obojice samo jedan udarac dostatan za nokaut.

One shot is all it takes… 🏆 #UFC260 pic.twitter.com/6F5y6fCox1

— UFC (@ufc) March 7, 2021