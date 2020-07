OHRABRUJUĆE VIJESTI IZ SAD-A: U NBA-u nema pozitivnih slučajeva u posljednjim rundama testiranja na koronavirus

National Basketball Association (NBA) i Major League Soccer (MLS) objavili su kako nisu otkriveni novi pozitivni slučajevi COVID-19 u posljednjim rundama testiranja u njihovim kampovima, dok su u NHL-u dva pozitivna igrača.

BREAKING: The NBA has zero positive COVID-19 tests since July 13th, per @ShamsCharania.

— Hoop Central (@TheHoopCentral) July 20, 2020