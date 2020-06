OGROMNO RAZOČARANJE ZA TURKE: Zbog koronavirusa UEFA im oduzima finale Lige prvaka?

Iako je bilo planirano da će se finale ovosezonske Lige prvaka, koja bi se trebala ubrzo nastaviti nakon stanke uzrokovane pandemijom koronavirusa, odigrati u Istanbulu, španjolska Cadena Cer doznaje kako bi trebalo doći do promjene te da će uskoro biti potvrđen novi grad domaćin.

JE LI VELIKA ENIGMA KONAČNO RIJEŠENA? UEFA ima zanimljiv plan za završnicu Lige prvaka. Evo gdje će se i kada igrati

Kako španjolski radio doznaje iz svojih izvora, umjesto u Turskoj, finale će se održati u Portugalu, na stadionu Luz u Lisabonu.

JE LI MOGUĆE DA SU ISPALI TOLIKI LICEMJERI? Mislite da je otkaz Bjelici bila jedina loša odluka Dinama. E pa varate se

Razlog za to je epidemiološka situacija u Turskoj, koja se i dalje bori s koronavirusom, te u UEFA-i smatraju da taj grad još nije spreman organizirati finale.

The venue for the Final of the Champions League 19/20 in Istanbul could be replaced. 🏟️

UEFA was warned that without public, they will not be able to recover the investment. 💵

Portugal, Lisbon gain ground as an alternative. 🔁

[Cope] pic.twitter.com/qoJQKFI7yA

— VBET News (@VBETnews) May 29, 2020