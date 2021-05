Najboljim igračem u Bundesligi ove sezone proglašen je norveški napadač Erling Haaland (20), koji je za svoju Borussiju Dortmund u 28 nastupa postigao 27 pogodaka i osam puta asistirao.

LEWANDOWSKI LJUT NA BAYERN ZBOG VATRENOG: ‘Iznerviralo ga je što su ostali bez takvog igrača…’

Haaland je tu nagradu osvojio jer je u izboru za njega glasao najveći broj navijača.

Erling Håland has been voted Bundesliga Player of the Season. pic.twitter.com/v6me5UcSz0

