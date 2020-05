OGROMNA GREŠKA TRENERA BUNDESLIGAŠA ZA KOJEG IGRA VATRENI: Propušta prvu utakmicu zbog uistinu bizarnog razloga

Trener njemačkog prvoligaša Augsburga Heiko Herrlich neće biti nazočan u subotu na prvoj utakmici nastavka sezone sa svojim klubom jer je izašao iz hotela kupiti pastu za zube i tako prekršio pravila karantene.

BAYERN ODLUČIO ŠTO ĆE S PERIŠIĆEM: Sudbina Vatrenog ovisi samo o jednoj svari, talijanski stručnjak otkrio o čemu je riječ

Herrlich je trebao debitirati kao trener u subotu na utakmici protiv Wolfsburga, nakon što je njemačko prvenstvo bilo prekinuto na dva mjeseca zbog pandemije koronavirusa.

The Bundesliga restarts this weekend… but Augsburg coach Heiko Herrlich will miss the action after he breached quarantine rules by leaving the team hotel to buy toothpaste.

ŠTO SVE ČEKA VATRENE U BUNDESLIGI PRIJE NASTAVKA PRVENSTVA? Morat će se priviknuti na zaista rigorozne mjere

“Pogriješio sam napustivši hotel”, priznao je Herrlich koji je otišao u trgovinu kupiti pastu za zube i kremu za tijelo.

“Zbog te pogreške neću voditi trening u petaki neću biti zadužen za momčad na utakmici protiv Wolfsburga u subotu”, dodao je.

Herrlich, koji je 2000. godine operirao tumor na mozgu spada u rizičnu skupinu.

Bundesliga, koja u subotu 16. svibnja prva od jačih europskih liga nastavlja prvenstvo, morala je da bi dobila dopuštenje za to obvezati se na strogih zdravstvenih mjera. Tako su sve momčadi u obaveznoj karanteni sedam dana prije početka prvenstva kako bi se smanjio rizik od zaraze.

Bivši njemački reprezentativac 48-godišnji Herrlich je 10. ožujka postavljen za trenera Augsburga na čijoj klupi mijenja Martina Schmidta, smijenjenog zbog loših rezultata.

Bivši igrač Dortmunda (1995.-2004.) do sada je trenirao Leverkusen (2017-2018), a s Ausbourgom je potpisao ugovor do 2022.

Član Augsburga je branič hrvatske reprezentacije Tin Jedvaj koji je u tom klubu na posudbi iz Bayer Leverkusena.

Tin Jedvaj is going out on loan for one year to FC Augsburg.

All the best, Tin! pic.twitter.com/xnGmMvUb78

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 20, 2019