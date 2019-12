Kanaet je na OI ušao kao šesti na olimpijskoj rang listi

Hrvatski taekwondaš Toni Kanaet izborio je plasman na olimpijske igre u Tokiju postavši naš prvi taekwondaš kojem je to uspjelo u povijesti ovog sporta.

Sjajan je to uspjeh 24-godišnjeg člana splitskog Marjana.

Toni Kanaet osigurao je nastup na Olimpijskim igrama sljedeće godine, a Matea Jelić uzela je zlato i ček na 70.000 dolara. https://t.co/gP50sVJqBP — HRT Sport (@HRTsport) December 18, 2019

Otvorilo se za šestoga

Kanaet je na finalnom Grand slamu održanom u kineskom Wuxiju u kategoriji do 80 kilograma izgubio prvu borbu od Japanca Hidenorija Ebate (1-2), međutim u nastavku turnira pomogao mu je Rus Maksim Hramcov osvojivši prvo mjesto.

Naime, pravo nastupa na OI ima prvih pet na olimpijskoj rang-listi u svakoj kategoriji, a Toni je trenutačno šesti. Međutim, direktan plasman na OI ostvaruje i borac koji je tri godine u nizu osvojio Grand Slam, a to je po treći put napravio Rus Hramcov. Kako on drži i prvo mjesto rang-liste u kategoriji do 80 kg, otvorilo se mjesto i za šestog, a to je Kanaet.

Na borilištu smo gledali pravu dramu jer je Kreanac Namgoong pokušavao uhvatiti zlatno odličje koje bi ga lansiralo ispred Kanaeta. Na koncu je slavio Rus, ali i Kanet koji je tako izborio vizu ta Tokio.

‘Želim postati prvi…’

“Super je osjećaj kad se ostvaraju snovi koje sanjaš cijeli život. Nastup na olimpijskim igrama je velika stvar, a moj najveći san je osvojiti medalju na olimpijskim igrama i sada sam dobio priliku za ispunjenje. Bilo je teško, puno je godina rada iza nas, a ove je godine bilo posebno teško zbog mononukleoze i izbivanja s tatamija dva mjeseca. Puno su mi pomogli moji treneri Toni Tomas, Veljko Laura i Marko Novak koji su cijeli život bili uz mene i kad je bilo uspona i padova. Osim njih, od ozljeda su spašavali doktor Ante Bandalović i fizioterapeut Ivo Babić jer sam prije mjesec i po dana na europskom prvenstvu slomio prst na ruci i takvog prsta morao na nekoliko natjecanja. Ne želim stat na ovome i želim se fokusirati i raditi kao nikad kako bih postao prvi muški sportaš koji je osvojio medalju na olimpijskim igrama. Naravno, bez cijele ekipe na treningu s kojima spariram ne bih došao do ovog,” poručio je Kanaet.

Prije njega nastup na OI izborila je i njegova klupska kolegica Matea Jelić koja je u Kini osvojila zlatno odličje i novčanu nagradu od 70.000 dolara.

Svladala trostruku europsku prvakinju

Jelić je u prvom kolu kategorije do 67 kilograma bila slobodna, u četvrtfinalu je svladala azijsku prvakinju Tursunkulovu iz Uzbekistana rezultatom 2-1 u rundama, da bi u polufinalu deklasirala aktualnu svjetsku i azijsku prvakinju, Kineskinju Zheng s dva puta po 4-0 u rundama. Finale je donio hrvatski dvoboj Matee protiv Doris Pole koja je na putu do finala pobijedila Britanku Lauren Wiliams, trostruku prvakinju Europe. Nakon neriješene prve runde 3-3, Matea je u drugoj i trećoj rundi slavila 2-0 i 5-0 te odnijela zlatno odličje i ček na 70 tisuća dolara.

Grand slam finale je turnir koji se održava na kraju godine i na koji pravo poziva imaju samo najbolji, pobjednici svakog od četiri grand prixa, dva svjetska prvaka iz dvije kategorije koje se spajaju u jednu olimpijsku, pobjednik prošlogodišnjeg grand slama itd. Na koncu se 16 najboljih u svakoj olimpijskoj kategoriji bori za zlato i bogati nagradni fond dok ukupni pobjednik tri grand slam finala iz posljednje tri godine osigurava vizu za Tokio.