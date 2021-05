OGROMAN PREOKRET U MIOČIĆEVOJ KARIJERI: Stipu su gotovo svi otpisali, a dobit će priliku vratiti pojas. Evo s kim će se boriti

Šef najjače svjetske MMA promocije odlučio je da Jones u potpunosti ispada iz kombinacije

Čelni čovjek UFC-a, Dana White, objavio je plan za Stipu Miočića i on je uistinu neočekivan, a dakako i spektakularan. Naime, Miočić je trebao u kavez sa Jonom Jonesom, bivšim prvakom poluteške kategorije i jednim od najboljih boraca svih vremena i nakon toga bi pobjednik tog meča išao na prvaka Francisa Ngannoua, ali Jones je odbio boriti se s Miočićem i White je morao prelomiti.

Šef najjače svjetske MMA promocije odlučio je da Jones u potpunosti ispada iz kombinacije i da će Miočić dobiti šansu odmah nakon što Francis Ngannou odradi meč s Derrickom Lewisom.

“Jon je vrlo jasno otkrio kako se nema namjeru boriti protiv Stipe, tako da tu više ništa nije bitno. Ono što ćemo napraviti je borba Derricka Lewisa i Francisa, nakon čega će se Stipe boriti protiv pobjednika”, rekao je White i zatim otkrio kako je sve s Jonesom propalo.

Želi vratiti pojas

“Jon je borac pod ugovorom s nama. Pokušali smo pregovarati s njim i doći do odgovora što je potrebno da bi se on borio u teškoj kategoriji. Međutim, ako se on ne želi boriti u teškoj kategoriji, to je onda to. Što da mi onda radimo? Ne možemo čovjeka natjerati da se bori. Realno je Derrick Lewis trenutno prvi izazivač za titulu teške kategorije. I to neovisno o tome želi li se Jon Jones boriti ili ne”, poručio je White.

Miočić je nedavno rekao kako se planira vratiti u kavez još jači i kako želi vratiti titulu.

“Želim vratiti ono što je moje. Pokušavam doći na 113 kilograma. U borbi protiv Ngannoua sam bio na 105 kg, ne zato što sam tako planirao, već zbog treninga. Uistinu ću se pridržavati plana kako bih nabacio težinu i masu. Osjećao sam se dobro, ali dodatnih osam kilograma će mi pomoći jer ću se osjećati jačim. On je stvarno velik tip”, izjavio je nedavno Miočić.