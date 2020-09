OGROMAN KIKS BORUSSIJE DORTMUND: Augsburg priredio iznenađenje kola, i Olmov Leipzig prosuo bodove

U 2. kolu Bundeslige u subotu su nogometaši Augsburga iznenadili favoriziranu Borussiju Dortmund, pobijedivši kod kuće s 2-0, pa imaju maksimalan učinak, odnosno šest bodova.

Domaćini su poveli u 40. minuti iz prekida, Caligiuri je ubacio a Felix Uduokhai glavom trese mrežu. Konačnih 2-0 postavio je Daniel Caligiuri u 54. minuti nakon uspješno izvedenog kontranapada.

Bayer Leverkusen i Leipzig su odigrali 1-1, a oba gola su pala u prvih 20 minuta. Gosti su poveli pogotkom Emila Forsberga u 14. minuti, a izjednačenje Leverkusenu donio je Kerem Demirbay prekrasnim golom s vrha 16-erca u 20. minuti.

Bivši Dinamovac Dani Olmo, koji je u prvom kolu u pobjedi 3-1 protiv Mainza izborio jedanaesterac i upisao asistenciju, igrao je za Leipzig do 87. minute, dok hrvatski branič Tin Jedvaj nije bio u sastavu Leverkusena.

FC Augsburg have beaten Borussia Dortmund 2-0 in the second game of the Bundesliga season. 😲 pic.twitter.com/6SXQ6ZhcPD

— Squawka News (@SquawkaNews) September 26, 2020