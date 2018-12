OGLASIO SE VEZNJAK ZBOG KOJEG JE MOURINHO MORAO OTIĆI: Objavio post na Instagramu pa ga brzo izbrisao

Mourinho je na klupi “Crvenih vragova” proveo dvije i pol godine i s klubom je u tom vremenu osvojio Europsku ligu te Liga kup i Community shield.

Nakon dvije i pol godine Mancester United smijenio je Josea Mourinha. Njegovom otkazu najviše su pridonijeli loši rezultati u Premier ligi, a veliku ulogu u tomu, nagađaju engleski tabloidi, imala je svađa s Paulom Pogbom. Francuz glasi kao jedan od najboljih igrača na svijetu, a ove sezone vrijeme uglavnom provodi na klupi. Portugalac nije uspio izvući ono najbolje iz njega, a nemali je broj onih koji se pitaju je li on jednini krivac za to.

Najskuplji, a ne igra

Engleski Express navodi da je izvršni direktor Ed Woodward odlučio uručiti otkaz Portugalcu upravo zbog načina na koji je tretirao najskupocjenije pojačanje u povijesti kluba. Veznjak je posljednjih tjedana pao u drugi plan, a u derbiju protiv Liverpoola nije odigrao niti minute. To je dovelo do toga da se vodstvo kluba zapita kako to da svjetski prvak nije dovoljno dobar da bude u prvih 11.

9.45am: Manchester United announce Jose Mourinho's departure. 10.31am: pic.twitter.com/TapSLyXmwA — Daniel Storey (@danielstorey85) December 18, 2018

Nadalje, Mourinho se zamjerio Woodwardu i zbog toga što je kritizirao odluku kluba da mu ne dovedu niti jedno od željenih pojačanja u ljetnom prijelaznom roku.

U međuvremenu, Pogba se nekoliko minuta nakon što je United objavio vijest o razlazu s Portugalcem oglasio na Instagrmau. Objavio je svoju fotografiju uz koju je napisao ‘Opišite ovo’. Ubrzo ju je izbrisao.